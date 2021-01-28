Тони Джонсон продолжит драться в России, несмотря на санкции США

«Со своей стороны мы не видим проблем выступления Джонсона в организации. Тони выразил большое желание продолжать драться в ACA, не оставил чемпионский пояс после внесения лиги в санкционный список США. Несмотря ни на что его контракт переподписан на новый срок. В целом, американские санкции на сегодняшний день никак не повлияли на ростер ACA».