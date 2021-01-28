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Тони Джонсон продолжит драться в России, несмотря на санкции США

28 января 2021, 17:32
Чемпион российского промоушена ACA в тяжелом весе американец Тони Джонсон продолжит выступать в организации.

Об этом сообщает "Советский спорт".

Президент ACA Алексей Яценко заявил, что боец продлил контракт.

«Со своей стороны мы не видим проблем выступления Джонсона в организации. Тони выразил большое желание продолжать драться в ACA, не оставил чемпионский пояс после внесения лиги в санкционный список США. Несмотря ни на что его контракт переподписан на новый срок. В целом, американские санкции на сегодняшний день никак не повлияли на ростер ACA».

Тони Джонсон выступает в ACA с 2019 года и провел три боя в организации (один признан несостоявшимся). Спортсмен стал чемпионом ACA в ноябре 2020 года, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука. В ММА статистика бойца: 14 побед, 5 поражений и 1 ничья в бою с Александром Емельяненко в 2018 году.

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