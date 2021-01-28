Тони Джонсон продолжит драться в России, несмотря на санкции США

Президент ACA Алексей Яценко заявил, что боец продлил контракт.
«Со своей стороны мы не видим проблем выступления Джонсона в организации. Тони выразил большое желание продолжать драться в ACA, не оставил чемпионский пояс после внесения лиги в санкционный список США. Несмотря ни на что его контракт переподписан на новый срок. В целом, американские санкции на сегодняшний день никак не повлияли на ростер ACA».
Тони Джонсон выступает в ACA с 2019 года и провел три боя в организации (один признан несостоявшимся). Спортсмен стал чемпионом ACA в ноябре 2020 года, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука. В ММА статистика бойца: 14 побед, 5 поражений и 1 ничья в бою с Александром Емельяненко в 2018 году.