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Умерший стендап-комик Шаляпин лечился от алкоголизма в Белгороде

27 января 2021, 07:05
Фото: Инстаграм Александра Шаляпина
В ночь на 25 января в квартире в Москве супруга Александра обнаружила его мёртвым.

Прибывшая на вызов скорая помощь констатировала смерть. Жена Александра, Анастасия, на тот момент только вернулась со своей дачи.

По предварительным данным, Александр Шаляпин не мог справиться с затяжной депрессией и отменой выступлений.

Трагедия произошла в семье Шаляпиных спустя пару дней после того, как Александр вернулся из реабилитационной клиники в Белгороде. Там он лечился от алкогольной зависимости, которой страдал, по словам Анастасии Шаляпиной, последние 20 лет.

Александру был 41 год. Он известен как участник шоу Stand Up, «Смех без правил» и ведущий на радиостанции Maximum. Также Александр снимался в эпизодических ролях в фильмах — например, в «Бумер-2» и «Глухарь-2».

Прощание со стендап-комиком пройдёт завтра, 28 января, в 12:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

#Новости#Смерть#Комики#Алкоголизм#Общество
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