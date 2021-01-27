Умерший стендап-комик Шаляпин лечился от алкоголизма в Белгороде

Прибывшая на вызов скорая помощь констатировала смерть. Жена Александра, Анастасия, на тот момент только вернулась со своей дачи.
По предварительным данным, Александр Шаляпин не мог справиться с затяжной депрессией и отменой выступлений.
Трагедия произошла в семье Шаляпиных спустя пару дней после того, как Александр вернулся из реабилитационной клиники в Белгороде. Там он лечился от алкогольной зависимости, которой страдал, по словам Анастасии Шаляпиной, последние 20 лет.
Александру был 41 год. Он известен как участник шоу Stand Up, «Смех без правил» и ведущий на радиостанции Maximum. Также Александр снимался в эпизодических ролях в фильмах — например, в «Бумер-2» и «Глухарь-2».
Прощание со стендап-комиком пройдёт завтра, 28 января, в 12:00 на Троекуровском кладбище в Москве.