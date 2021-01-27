Умерший стендап-комик Шаляпин лечился от алкоголизма в Белгороде

Трагедия произошла в семье Шаляпиных спустя пару дней после того, как Александр вернулся из реабилитационной клиники в Белгороде. Там он лечился от алкогольной зависимости, которой страдал, по словам Анастасии Шаляпиной, последние 20 лет.