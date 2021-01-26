Дегтярев поручил оставить льготы на перелеты по Хабаровскому краю

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края и авиаперевозчики АО «Авиакомпания Аврора» и КГУП «Хабаровские авиалинии» заключили соответствующий договор. Отметим, что за первые шесть месяцев 2021 года на льготные перелеты для жителей отдельных районов региона потратят свыше 81 миллиона рублей. Об этом пишет vostokmedia.com.
В наступившем году стоимость билета сохранится на уровне 2020 года. Речь идет о 4500 руб. для взрослых и 3000 руб. для детей от 2 до 12 лет. Прошлогодние тарифы сохранили и на перевозку продуктов питания.
По словам начальника управления организации перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимира Березовского, в минувшем году в рамках программы льготных перелетов для жителей труднодоступных районов было перевезено более 27 000 пассажиров. На реализацию проекта из региональной казны авиаперевозчикам предоставили субсидию в размере 149,5 миллиона рублей. А с начала нынешнего года успели продать уже свыше 1700 льготных билетов.
Выгодное предложение распространяется на всех граждан, документально подтвердивших, что они не менее одного года живут на территории района, который участвует в программе. Люди, представившие необходимые документы, получат возможность воспользоваться льготами не более четырех раз в течение 12 месяцев.
Михаил Дегтярев сам решает проблемы, затрагивающие транспортную доступность и сдерживание цен на социально значимые товары. Он анонсировал сохранение льгот уже через несколько суток после того, как стал врио губернатора Хабаровского края.
Дегтярев прилагает много усилий, чтобы сделать продукты питания и медикаменты более доступными в северных районах. Правительство Хабаровского края даже заключило соглашение с местной авиакомпанией «Хабавиа». Договор предусматривает сохранение прошлогодних тарифов на доставку социальных товаров.
Врио губернатора Хабаровского края рассказал, что региональное госпредприятие «Фармация» не должно платить за перевозку грузов в удаленные населенные пункты государственной же компании «Хабавиа». Михаил Дегтярев распорядился ввести нулевые тарифы на перевозку медицинских препаратов для всех коммерческих поставщиков, которые привозят медикаменты туда, где еще не открылись государственные аптеки.