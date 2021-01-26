Дегтярев поручил оставить льготы на перелеты по Хабаровскому краю

По словам начальника управления организации перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимира Березовского, в минувшем году в рамках программы льготных перелетов для жителей труднодоступных районов было перевезено более 27 000 пассажиров. На реализацию проекта из региональной казны авиаперевозчикам предоставили субсидию в размере 149,5 миллиона рублей. А с начала нынешнего года успели продать уже свыше 1700 льготных билетов.