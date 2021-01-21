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За сутки от коронавируса умерли пять жителей Белгорода

21 января 2021, 08:34
Фото: Бел.Ру
За день в регионе выявили 192 новых случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе.

В Белгородской области умерло 319 пациентов с коронавирусом. За последние сутки в статистику внесли ещё семь летальных исходов.

В областном центре в горбольнице № 2 умерли две женщины — 1948 и 1950 годов рождения — и двое мужчин 63 и 73 лет, ещё один 80-летний белгородец скончался в областной инфекционной больнице.

Также среди умерших мужчина из Белгородского района, родившийся в 1946 году, и шестидесятилетний житель Нового Оскола.

Всего в Белгороде умерло 133 человека, в Белгородском районе — 33, в Яковлевском городском округе — 28, в Старооскольском горокруге — 25. Единственным районом, где не зафиксировали смертей от коронавируса, остаётся Ровеньский.

Общее число заболевших с начала пандемии белгородцев составляет 25 686. За последний день выявили 192 новых случая. Вылечились 21 488 человек, за последние сутки — 250.

В стационарах лечится 1073 пациента, из них 85 подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторное лечение проходят 2806 человек.

На вакцинацию за последний день записалось 1258 человек. Всего в очереди на прививку стоит 10 860 белгородцев.

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#Новости#Смертность#Коронавирус#Статистика#Общество
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