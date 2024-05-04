В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
В Белгороде и Белгородском районе вечером 4 мая объявили ракетную опасность. Работала сирена, но взрывов не было.
Отбой ракетной опасности объявили в 21:23. О последствиях не сообщалось.
Это второй раз за субботу, когда в Белгороде и районе объявляют ракетную опасность. В первый раз уведомление пришло около полудня. Однако последствий не было.
Вместе с тем спустя время, около половины третьего, в Белгороде прогремел сильный взрыв. Пострадали пять человек. Разрушения есть в 30 домах, повреждены 10 автомобилей. На месте ЧП произошëл пожар.