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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

4 мая 2024, 18:23
Фото: Bel.ru
В городе работала сирена. Взрывов не было. В первый раз ракетную опасность объявляли около полудня.

В Белгороде и Белгородском районе вечером 4 мая объявили ракетную опасность. Работала сирена, но взрывов не было.

Отбой ракетной опасности объявили в 21:23. О последствиях не сообщалось.

Это второй раз за субботу, когда в Белгороде и районе объявляют ракетную опасность. В первый раз уведомление пришло около полудня. Однако последствий не было.

Вместе с тем спустя время, около половины третьего, в Белгороде прогремел сильный взрыв. Пострадали пять человек. Разрушения есть в 30 домах, повреждены 10 автомобилей. На месте ЧП произошëл пожар.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Ракетная опасность
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