В Белгородской области заказали перевозку детей на курорт за 5,2 млн рублей

Согласно документам госзакупки, из областного бюджета на перевозку групп детей и сопровождающих поездами на 2021 год направили 5,2 млн рублей. Соответствующий договор подписал региональный департамент строительства и транспорта с ФПК.
Отправлять детей будут как по междугородним, так и по международным маршрутам. По информации регионального ведомства, это контракт на перевозку детей на курорты Ставропольского края. Соответствующее поручение дал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, в конце декабря губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков договорились об оздоровлении в Минеральных Водах тысячи белгородских детей, которые переболели коронавирусом.
В обязанности перевозчика входит бронирование, оформление билетов и сервисные услуги: выдача постельного белья, обеспечение питанием и страхование. Заказчик в свою очередь должен за трое суток до отправления поезда представлять в кассу предварительные заявки с указанием количества мест, номера поезда, типа вагона, даты выезда, станции отправления и станции назначения.
Предоставлять услуги будет акционерное общество «Федеральная пассажирская компания». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2009 году в Москве. Основной вид деятельности — перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении. Руководитель — Владимир Пястолов. Головная компания — ОАО «РЖД». В 2019 году чистая прибыль организации составила 6,6 млрд рублей.