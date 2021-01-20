За долги по налогам у коммунальщиков из Белгородской области арестовали транспорт

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, муниципальное унитарное предприятие «Ровеньский коммунальщик» долгое время уклонялось от уплаты налогов. В итоге образовалась задолженность в 688 тыс. рублей. Из-за того, что компания не вернула сумму в срок, к долгу добавилось 48 тыс. рублей исполнительского сбора.