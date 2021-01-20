За долги по налогам у коммунальщиков из Белгородской области арестовали транспорт

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, муниципальное унитарное предприятие «Ровеньский коммунальщик» долгое время уклонялось от уплаты налогов. В итоге образовалась задолженность в 688 тыс. рублей. Из-за того, что компания не вернула сумму в срок, к долгу добавилось 48 тыс. рублей исполнительского сбора.
Сначала приставы запретили регистрационные действия в отношении десяти единиц транспорта. Речь идёт о двух ГАЗ-3307, УАЗ-31514, УАЗ-220692, УАЗ-2206, Chevrolet Niva, самосвале СА3-З507, мусоровозе МКМ-4605, КО-829Б, ГАЗ-31105. Однако мера не подействовала.
Тогда сотрудники УФССП наложили арест на транспорт: его оставили на ответственное хранение должнику. Если компания не погасит задолженность в срок, имущество передадут на принудительную реализацию.