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В ночь на Крещение в Белгородской области температура упадёт до -28 ºС

18 января 2021, 12:46
Фото: ИА «Бел.Ру»
Крепкие морозы сохранятся в регионе и 19 января. Ночью и днём их разбавит небольшой снег, сообщили в областном управлении МЧС.
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Погода

Во вторник в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно пройдёт небольшой снег при температуре от -18 ºС до -23 ºС. При прояснениях столбик термометра опустится до -28 ºС. На дорогах гололедица.

Днём в отдельных районах тоже ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от -13 ºС до -18 ºС.

Ветер северо-западный 3–8 м/с.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, 19 января будет облачно. Ночью небольшой снег и -19 ºС, днём — без осадков и -14 ºС.

В Старом Осколе небольшой снег ожидается ночью при температуре -20 ºС и днём при -16 ºС.

В Валуйках и Новом Осколе тоже пройдёт небольшой снег. Температура здесь составит -18 ºС и -12 ºС, -19 ºС и -13 ºС соответственно.

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