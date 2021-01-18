В ночь на Крещение в Белгородской области температура упадёт до -28 ºС

Во вторник в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно пройдёт небольшой снег при температуре от -18 ºС до -23 ºС. При прояснениях столбик термометра опустится до -28 ºС. На дорогах гололедица.
Днём в отдельных районах тоже ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от -13 ºС до -18 ºС.
Ветер северо-западный 3–8 м/с.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, 19 января будет облачно. Ночью небольшой снег и -19 ºС, днём — без осадков и -14 ºС.
В Старом Осколе небольшой снег ожидается ночью при температуре -20 ºС и днём при -16 ºС.
В Валуйках и Новом Осколе тоже пройдёт небольшой снег. Температура здесь составит -18 ºС и -12 ºС, -19 ºС и -13 ºС соответственно.