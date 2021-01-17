Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ночью в Белгородской области будет до 28 градусов мороза

17 января 2021, 15:11
Фото: Бел.Ру
В МЧС снова предупредили белгородцев об аномальном холоде. Днём в понедельник к морозам в регионе добавится снег.

18 января над Белгородской областью будет переменная облачность. Ночью местами пройдёт небольшой снег. При западном ветре, дующем со скоростью до 10 м/с, температура воздуха будет в пределах от 18 до 23 градусов мороза. Когда снега не будет, местами похолодает до -28 °С.

Днём тоже будет небольшой, а местами умеренный снег. Температура воздуха — 13–18° мороза.

В Белгороде после почти тридцатиградусного мороза в воскресенье температура повысится. Ночью будет 16–18 градусов мороза, днём максимальная температура -14°С к вечеру понедельника, когда возможен небольшой снег.

В Старом Осколе термометры покажут от 15 до 18 градусов ниже нуля. В Валуйках максимальная температура в понедельник — 12 градусов мороза.

#Новости#Погода в Белгороде#Погода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18