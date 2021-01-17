Ночью в Белгородской области будет до 28 градусов мороза

18 января над Белгородской областью будет переменная облачность. Ночью местами пройдёт небольшой снег. При западном ветре, дующем со скоростью до 10 м/с, температура воздуха будет в пределах от 18 до 23 градусов мороза. Когда снега не будет, местами похолодает до -28 °С.
Днём тоже будет небольшой, а местами умеренный снег. Температура воздуха — 13–18° мороза.
В Белгороде после почти тридцатиградусного мороза в воскресенье температура повысится. Ночью будет 16–18 градусов мороза, днём максимальная температура -14°С к вечеру понедельника, когда возможен небольшой снег.
В Старом Осколе термометры покажут от 15 до 18 градусов ниже нуля. В Валуйках максимальная температура в понедельник — 12 градусов мороза.