«Противника это бесит». Полковник запаса — о ситуации на харьковском направлении

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Геннадий Алёхин отметил смену командующего ВСУ. Со слов Алёхина, между двумя военачальниками возникло подобие конфликта — из-за разных взглядов на ведение боевых действий.
«По моей информации, по сведениям источников, там уже чуть ли спор не пошёл между Драпатым и Сырским. Драпатый говорит: „Да надо применять дальнобойные орудия именно на линии соприкосновения, где бои сейчас идут“. Это Волчанск, Липцы и Купянский участок. Сырский же отвечает: „Нет! Там есть, чем вести огонь. Применять только по белгородскому приграничью“. Это прямой приказ Зеленского».
Алёхин считает, что комментарии здесь давать излишне.
«Какие тут могут быть комментарии? Это диверсионно-террористические методы ведения боевых действий. Даже к гадалке не ходи. Но они этим пользуются! Кошмарят. В основном, если раньше удары наносили из предместья Харькова и Липцов, то теперь — из Казачьей Лопани. Там расстояние позволяет бить тем же „Вампиром“ — 40 километров».
Отметим, что 25 мая ВСУ обстреляли Белгородский район и Харгору с применением чешского РСЗО.
Что касается ситуации на фронте, то там сейчас идут ожесточённые упорные бои в районе Волчанска.
«Это, в первую очередь, Волчанск и Липцы. В Волчанске мы ВСУ основательно прижимаем с трёх сторон, и они фактически уходят к руслу реки Волчья. Но до конца Волчанск не зачищен: идут бои. Они напряжённые, жестокие. За каждый дом и за каждую улицу. Сплошной линии обороны при этом у них в городе нет, и они держатся укрепов, созданных ещё раньше, они ближе к реке», — поделился полковник запаса.
В это время ВС РФ пусть не стремительно, но планомерно «додавливают» противника.
«Додавливаем, додавливаем, додавливаем. Активно работает артиллерия, а также авиация вместе со штурмовиками и ноу-хау современной войны — дроны. В первую очередь — „Ланцеты“. Они и удары и наносят, и разведданные передают».
В направлении населённого пункта Липцы ситуация немного иная:
«Если в Волчанске — высоты, то Липцы находятся в низине. А две высоты контролирует противник: восточнее и южнее. Южнее — высота вдоль дороги Липцы — Харьков. И там ещё дорога уходит на Терновую и Борщевую. Они пытаются эту высоту удержать. А с другой стороны высота — там дамба, и дорога идёт через Проходы, Большие и Малые, на автомобильную трассу и железнодорожную ветку. Мы же захватили высоту вдоль Травянского водохранилища. Это северная часть, и там идут бои в коттеджно-дачном кластере».
Полковник отметил, что Липцы и Волчанск — относительно небольшие поселения. Но они имеют большое тактическое значение.
«Они находятся на перекрёстках и развязках автомобильных дорог. Захватим Липцы — у нас будет возможность продвигаться дальше. От Липцов до окружной — 18 километров. Там уже мы сможем наносить удары ствольной артиллерией. Это очень важно. А со взятием Волчанска мы вполне сможем заходить в тыл противника на Купянском участке. Через Чугуев, Белый колодец, Печенеги и водохранилища».
При этом уже сейчас на купянское направление противник перебросил некоторые боеспособные бригады, что привело к последствиям.
«У них образовались бреши. И мы этим воспользовались. По-моему, мы два или три населённых пункта уже взяли. Берестовое, Ивановка. Сейчас мы подвигаемся ещё по двум направлениям. Усилили натиск на левобережный плацдарм Купянска по реке Оскол. В целом, такая ситуация».
Полковник запаса подчеркнул, что ситуация на харьковском направлении меняется каждый день.
«Противник постоянно перебрасывает резервы. У нас никто не скажет: „У нас есть резервы, мы их перебросили и задействовали“. Этого никто не знает. Противник зато любит разглагольствовать и чуть ли не все планы раскрывает. Наше командование планы не раскрывает. Вместо этого мы всё видим по динамике боевых действий», — поделился Алёхин.
Что будет дальше — можно лишь «осторожно предположить».
«Могу осторожно предположить, что харьковское направление станет, пожалуй, одним из ключевых в ходе летней военной кампании. Ещё не известно, где мы нанесём отвлекающий удар, а где — главный. Никто не знает. Поэтому противника это и бесит. Поэтому противник в тупике, домысливает. То американцы одно говорят, то британцы — уже другое. Зеленский требует бить по Белгороду. С военной точки зрения это — полнейший абсурд. Но с политической — да, он пытается набить себе очки».
Напомним, что предыдущий прогноз Алёхина о начале наземной операции после воздушной полностью сбылся. В апреле полковник запаса предположил, что после активной работы авиации можно будет ждать прорывных действий на линии фронта.