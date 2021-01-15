Лишённый прав пьяный белгородец выехал на встречку и врезался в Fiat

48-летнего мужчину лишили прав, но он всё равно решил сесть за руль. В 17:15 он ехал на своём ВАЗ-210740 по трассе Крым — Ивня — Ракитное, не справился со скоростью, выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Albea, за рулём которого сидел 61-летний мужчина.
Пострадал в аварии только предполагаемый её виновник. Окончательный вердикт должны вынести в ГИБДД.
Ещё в двух ДТП пострадали пешеходы. Утром в Старом Осколе 30-летний мужчина на ВАЗ-21140 на улице Сергия Радонежского сбил 23-летнюю девушку. А в шесть часов вечера под в Вейделевском районе под колёса ТагАЗа попал 38-летний мужчина.