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Лишённый прав пьяный белгородец выехал на встречку и врезался в Fiat

15 января 2021, 07:38
Фото: УМВД по Белгородской области
Авария произошла 14 января в Ивнянском районе. Всего же за прошедшие сутки в регионе было три ДТП, в которых пострадали люди.

48-летнего мужчину лишили прав, но он всё равно решил сесть за руль. В 17:15 он ехал на своём ВАЗ-210740 по трассе Крым — Ивня — Ракитное, не справился со скоростью, выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Albea, за рулём которого сидел 61-летний мужчина.

Пострадал в аварии только предполагаемый её виновник. Окончательный вердикт должны вынести в ГИБДД.

Ещё в двух ДТП пострадали пешеходы. Утром в Старом Осколе 30-летний мужчина на ВАЗ-21140 на улице Сергия Радонежского сбил 23-летнюю девушку. А в шесть часов вечера под в Вейделевском районе под колёса ТагАЗа попал 38-летний мужчина.

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#Новости#ДТП#Аварии#Происшествия
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