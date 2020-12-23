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Posted 23 декабря 2020,, 12:06

Published 23 декабря 2020,, 12:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области обещают ночной мороз

23 декабря 2020, 12:06
В ночь на 24 декабря столбики термометров опустятся до -11 °С. В МЧС просят жителей региона соблюдать все меры предосторожности.
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Погода

В четверг, 24 декабря, в Белгородской области ожидают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём снежить будет почти на всей территории региона.

При юго-восточном ветре до 11 метров в секунду ночью температура воздуха будет в пределах от 6 до 11 градусов мороза.

Днём ветер усилится до 13 метров в секунду, но потеплеет до 1-6 градусов ниже нуля.

Напомним, 25 декабря в Белгородской области ожидают сильный снегопад. За сутки может выпасть до 15 сантиметров снега.

#Новости#Общество#Погода#Погода в Белгороде
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