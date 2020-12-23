В Белгородской области обещают ночной мороз

Posted 23 декабря 2020,, 12:06
Published 23 декабря 2020,, 12:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В четверг, 24 декабря, в Белгородской области ожидают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём снежить будет почти на всей территории региона.
При юго-восточном ветре до 11 метров в секунду ночью температура воздуха будет в пределах от 6 до 11 градусов мороза.
Днём ветер усилится до 13 метров в секунду, но потеплеет до 1-6 градусов ниже нуля.
Напомним, 25 декабря в Белгородской области ожидают сильный снегопад. За сутки может выпасть до 15 сантиметров снега.