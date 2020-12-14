«Краснодару» в Лиге Европы досталось «Динамо» из Загреба

Posted 14 декабря 2020, 18:57
Published 14 декабря 2020, 18:57
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
По итогам жеребьевки, которая состоялась в понедельник в швейцарском Ньоне, «быки» сыграют с «Динамо» из Загреба, сообщает «Советский спорт».
Напомним, «Краснодар» оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в своей группе Лиги чемпионов. «Динамо» выступало на групповом этапе Лиги Европы и стало победителем группы, в которой также выступал ЦСКА.
Первый матч пройдет 18 февраля в Краснодаре, ответный – 25 февраля в Загребе.