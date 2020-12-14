bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря 2020, 18:57

Published 14 декабря 2020, 18:57

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

«Краснодару» в Лиге Европы досталось «Динамо» из Загреба

14 декабря 2020, 18:57
«Краснодар» узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы

По итогам жеребьевки, которая состоялась в понедельник в швейцарском Ньоне, «быки» сыграют с «Динамо» из Загреба, сообщает «Советский спорт».

Напомним, «Краснодар» оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в своей группе Лиги чемпионов. «Динамо» выступало на групповом этапе Лиги Европы и стало победителем группы, в которой также выступал ЦСКА.

Первый матч пройдет 18 февраля в Краснодаре, ответный – 25 февраля в Загребе.

#Новости#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика