Михаил Дегтярев посодействует развитию гражданской авиации в регионе

По сообщению издания «ТранссибИнфо», врио губернатора встретился с ветеранами-авиаторами и сотрудниками компании «Хабаровские авиалинии». Он поздравил присутствующих с профессиональным праздником — Международным днём гражданской авиации и рассказал о важности сохранения и развития гражданской авиации в регионе. По словам Дегтярева, Хабаровский край имеет большую территорию и протяженность, что делает авиацию очень востребованной. Только таким способом можно решить стратегическую задачу сообщения некоторых районов друг с другом.
«Нам удалось договориться в возврате в край трех вертолетов Ми-8, которые находятся в нашей собственности. В ближайшее время, после подготовки, они встанут на линии. Будем сами осуществлять перелеты, а не заказывать их у других. Этот момент касается и самолетов», — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора.
Сообщается, что в рамках прошедшей встречи ветераны-авиаторы и сотрудники «Хабавиа» поблагодарили Михаила Дегтярева за возвращение вертолета-памятника Ми-1. Ранее новый глава малого аэропорта распорядился удалить памятник с постамента, и только после вмешательства врио губернатора вертолет отреставрировали и подготовили к возвращению на место.
«К истории необходимо относиться с любовью. А история края непосредственно связана как с этим вертолетом, так и с людьми, летавшими на нем. Поэтому мы приняли меры, чтобы вертолет вернулся на место», — отметил врио губернатора.
Также на встрече авиаторы обсудили с Михаилом Дегтяревым ряд других вопросов. В частности, предложение об увековечении других моделей российской авиационной техники и возможность открыть в Хабаровском крае летное училище. Глава региона рассказал, что уже решил вопрос с оборудованием тренажерами Авиационного учебного центра Хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации с руководителем Российской авиации Александром Нерадько.