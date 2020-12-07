Михаил Дегтярев посодействует развитию гражданской авиации в регионе

«Нам удалось договориться в возврате в край трех вертолетов Ми-8, которые находятся в нашей собственности. В ближайшее время, после подготовки, они встанут на линии. Будем сами осуществлять перелеты, а не заказывать их у других. Этот момент касается и самолетов», — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора.