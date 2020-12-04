Более 6 тыс человек в 2020 году прошли обучение по Программе КЛИК

Когда мы планировали КЛИК, то ставили для себя задачу помочь максимально большому числу команд добиться на выходе конкретных осязаемых результатов, которые бы увидели по итогам аттестации. Наша задача выполнена, в том числе благодаря крутым командам, которые попали в КЛИК. К нам пришли заряженные профессионалы, готовые менять жизнь вокруг себя, лидеры, способные находить решения сложных задач для повышения эффективности экономических и социальных процессов.Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035»