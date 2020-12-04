Более 6 тыс человек в 2020 году прошли обучение по Программе КЛИК

В конце ноября команды прошли итоговую аттестацию, до защиты проектов дошли более 650 команд.
Среди проектов корпораций и коммерческих компаний лидерами стали проекты Почты России, КАМАЗа, Аэрофлота и Трансмашхолдинга. Команды из органов власти защищали более 400 проектов, 11 команд получили максимальные баллы, в том числе команды ФНС, Росстата, МЧС, Минэкономразвития РФ, Калининградской и Саратовской областей.
Главный критерий результата проектов в КЛИК – демонстрация минимального продукта, обладающего достаточными функциями, чтобы получить обратную связь для формирования гипотез дальнейшего развития этого продукта в соответствии с изначально поставленной задачей.
Когда мы планировали КЛИК, то ставили для себя задачу помочь максимально большому числу команд добиться на выходе конкретных осязаемых результатов, которые бы увидели по итогам аттестации. Наша задача выполнена, в том числе благодаря крутым командам, которые попали в КЛИК. К нам пришли заряженные профессионалы, готовые менять жизнь вокруг себя, лидеры, способные находить решения сложных задач для повышения эффективности экономических и социальных процессов.Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035»
Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК» реализуется Университетом 2035 совместно с Университетом Иннополис в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».
В рамках «КЛИК» проходят две программы – «КЛИК-Интенсив» (24 часа) и «КЛИК CDO» (108 часов). Акселерационно-образовательный формат «КЛИК-CDO» предусматривает обучение цифровым компетенциям, а также проработку собственных проектов. После конкурсного отбора проектов и решений в программе приняли участие более 600 команд из 64 регионов России.