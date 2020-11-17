Анатолий Валерьевич Баитов (https://twitter.com/5t0z8Qv8XMzCpqH) родился 7 мая 1975 года в семье геолога и бухгалтера. Детство будущий поэт провёл в Предуралье, в небольшом городке Чайковском. Отец Валерий Константинович постоянно бывал в разъездах, поэтому ранние воспоминания мальчика неизменно связаны с матерью.
Работавшая бухгалтером Ирина Павловна совмещала в себе рациональную строгость с искренней любовью к искусству. Она много времени проводила с сыном: читала ему, гуляла по набережным Камы и даже школу выбрала ту, что находилась близко к работе. По словам поэта, мать заронила в его сердце любовь к литературе и подтолкнула к первым, ещё детским упражнениям в словесности.
В 1988 году Баитову-старшему предложили хорошую должность в Ленинграде, и семья покинула берега Камы. Старшую школу мальчик оканчивал уже в Северной столице. Здесь, тоскуя по городу детства и покинутым друзьям, Толик написал первые серьёзные стихотворения.
Поэт рассказывал, что Чайковский был для него городом сказок. «Стихи в ту пору казались мне чем-то далёким и чужим. Только у каменных Ленинградских стен я ощутил в груди чувство огромной, томящей грусти, из которого родились первые рифмы».
Школьные учителя высоко оценивали творческие способности мальчика. Будущий поэт был завсегдатаем литературных кружков, вместе с одноклассниками выпускал «Литературную газету» и публиковался в школьном самиздате. К окончанию школы юноша уже обрёл репутацию многообещающего литератора: его звали выступать на первые квартирники, а друзья просили написать для них стихи, чтобы подарить возлюбленной или поздравить приятеля с днём рождения. Казалось, путь молодого человека определён. Но семья будущего поэта решила иначе.
Вопреки явной тяге сына к литературе, родители видели в нём продолжателя семейной традиции. И хотя сам юноша не проявлял интереса к отцовской профессии, глава семьи настоял на том, чтобы наследник поступил в Ленинградский горный институт.
Геология так и не смогла надолго увлечь молодого человека. Проигнорировав протесты родителей, к концу первого курса он бросил учёбу, чтобы посвятить себя куда более эфемерной цели — поэзии. Этот отрезок юности поэт вспоминает с неохотой: в начале 90-х годов прошлого века отказ от «настоящей» работы в пользу творчества был не самым лёгким решением.
В 1993 году молодой человек поступил в Ленинградский государственный университет имени Пушкина, в те годы носивший название Ленинградского областного института усовершенствования учителей. Там молодой литератор обзавёлся единомышленниками и с их помощью опубликовал в самиздате первый печатный сборник стихов «Северное пламя». К окончанию университета в 1999 году Анатолий Валерьевич уже был хорошо известен в поэтических кругах Ленинграда. Его первые прозаические произведения не пользовались особым успехом, однако поэт продолжал искать себя в новых формах и жанрах. Параллельно он работал над диссертацией и оттачивал знания родной речи, работая в школе учителем словесности.
Несколько лет Анатолий Валерьевич Баитов посвятил преподаванию русского языка и литературы. Но вскоре обстоятельства сложились так, что поэту пришлось покинуть работу. В 2001 году он принял приглашение бывшего одноклассника и переехал в Москву.
В столице мужчина знакомится с будущей супругой Светланой, работавшей стоматологом. Переезд и события в личной жизни не сбили поэта с творческого пути. В 2005 году был впервые опубликован его сборник стихов.
Рецензенты отмечали, что в текстах поэта прослеживается глубокое знание классической поэтики и любовь к народным мотивам. Неудивительно, ведь его детство прошло в городе, где смешались три уникальных культуры: русская, татарская и удмуртская. Склонность к органическому вплетению фольклора в поэтический материал осталась с литератором на долгие годы.
Как признаётся литератор, супруга и дети (дочь Александра и сын Василий) — главные источники вдохновения. В близких поэт находит поддержку и источник творческой силы. По его словам, слова обретают достаточную точность и выразительность только тогда, когда их автор находится рядом с родными — разлука же, напротив, всегда пагубно сказывается на его творчестве.
Первая детская повесть «Колыбельная для Сашеньки» стала основой для развития прозаического таланта. Впоследствии был опубликован цикл рассказов о детстве Анатолия Валерьевича в Чайковском, несколько повестей о Петербурге и серия фантастических очерков.
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