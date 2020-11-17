В 1993 году молодой человек поступил в Ленинградский государственный университет имени Пушкина, в те годы носивший название Ленинградского областного института усовершенствования учителей. Там молодой литератор обзавёлся единомышленниками и с их помощью опубликовал в самиздате первый печатный сборник стихов «Северное пламя». К окончанию университета в 1999 году Анатолий Валерьевич уже был хорошо известен в поэтических кругах Ленинграда. Его первые прозаические произведения не пользовались особым успехом, однако поэт продолжал искать себя в новых формах и жанрах. Параллельно он работал над диссертацией и оттачивал знания родной речи, работая в школе учителем словесности.