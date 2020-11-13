Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новую версию СанПиНов для общепита сделали короче старой в пять раз

13 ноября 2020, 13:33
Фото: pxhere.com
Представленная Роспотребнадзором доработанная версия СанПиНов для заведений общепита сократилась по сравнению со старой в пять раз. Она заработает с будущего года.

Как сообщают авторы “Мейстера”, новые санитарные правила оказались значительно короче старых, потому что из них убрали устаревшие нормы.

Омбудсменом в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергеем Мироновым и сооснователем группы ресторанов «Чайхона №1» Алексеем Васильчуком была вынесена позитивная оценка новым СанПиНам. Судя по этому, на этот раз Роспотребнадзором были учтены высказанные бизнесом пожелания.

То есть, можно говорить о том, что пилотный проект «регуляторной гильотины», хотя трудно и со спорами, но все же получилось осуществить в установленный срок. Это дает надежду на то, что в дальнейшем действующее законодательство все же будет расчищаться от устаревших правил и норм.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18