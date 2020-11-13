Новую версию СанПиНов для общепита сделали короче старой в пять раз

То есть, можно говорить о том, что пилотный проект «регуляторной гильотины», хотя трудно и со спорами, но все же получилось осуществить в установленный срок. Это дает надежду на то, что в дальнейшем действующее законодательство все же будет расчищаться от устаревших правил и норм.