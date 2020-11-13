Новую версию СанПиНов для общепита сделали короче старой в пять раз

Как сообщают авторы “Мейстера”, новые санитарные правила оказались значительно короче старых, потому что из них убрали устаревшие нормы.
Омбудсменом в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергеем Мироновым и сооснователем группы ресторанов «Чайхона №1» Алексеем Васильчуком была вынесена позитивная оценка новым СанПиНам. Судя по этому, на этот раз Роспотребнадзором были учтены высказанные бизнесом пожелания.
То есть, можно говорить о том, что пилотный проект «регуляторной гильотины», хотя трудно и со спорами, но все же получилось осуществить в установленный срок. Это дает надежду на то, что в дальнейшем действующее законодательство все же будет расчищаться от устаревших правил и норм.