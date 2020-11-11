Башкирская содовая компания поддержит бизнес в регионе

Сейчас Башкирская содовая компания разрабатывает меры по поддержке в регионе предпринимателей малой и средней руки. Речь идет о подготовке к запуску технопарков на площадках АО «БСК». К сотрудничеству приглашаются бизнесмены, которые желают объединить усилия для работы на общую пользу. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству удастся создать дополнительные рабочие места, нарастить объемы налоговых поступлений в казну. Кроме того, получится вернуть людей с севера. Представители малого бизнеса и БСК станут вместе расширяться, развивать город и регион, заявил Эдуард Давыдов на встрече с членами ассоциации предпринимателей Стерлитамака.