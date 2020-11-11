Башкирская содовая компания поддержит бизнес в регионе

Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов заявил, что на данный момент ведутся работы по подготовке комплекса мер для поддержки бизнесменов. Об этом пишет mkset.ru.
Сейчас Башкирская содовая компания разрабатывает меры по поддержке в регионе предпринимателей малой и средней руки. Речь идет о подготовке к запуску технопарков на площадках АО «БСК». К сотрудничеству приглашаются бизнесмены, которые желают объединить усилия для работы на общую пользу. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству удастся создать дополнительные рабочие места, нарастить объемы налоговых поступлений в казну. Кроме того, получится вернуть людей с севера. Представители малого бизнеса и БСК станут вместе расширяться, развивать город и регион, заявил Эдуард Давыдов на встрече с членами ассоциации предпринимателей Стерлитамака.
У бизнесменов появится возможность быстро наладить производство. Им не придется искать помещения и оборудование, ведь на площадках предприятий БСК имеется вся необходимая инфраструктура.
По словам топ-менеджеров Башкирской содовой компании, взаимодействие позволит повысить эффективность сотрудничества между бизнесменами малой и средней руки. В приоритете направления по изготовлению тары для фасовки, переработки попутных продуктов производства, фасовке пищевой соды в ПЭТ-тару и многое другое. Самым перспективным форматом сотрудничества будет создание небольших производств по изготовлению продукции из поливинилхлорида.
Пример удачного взаимодействия с малым бизнесом у БСК уже имеется. В нынешнем году предприятие ввело в эксплуатацию на территории производства «Сода» цех по производству поддонов специально для нужд компании.
Глава Совета Ассоциации предпринимателей Стерлитамака Екатерина Фризен подчеркнула, что пандемия коронавируса COVID-19 заметно отразилась на предпринимателях. Башкирская содовая компания остается ярчайшим примером того, как надо выстраивать внутреннюю кооперацию, всячески помогая своим работникам, параллельно участвуя в экономической жизни республики и развивая ее.
Технопарки должны стать дополнительным вкладом БСК в устойчивое развитие Башкортостана.