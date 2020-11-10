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Сергей Шахрай: Трусова была в ударе и заслуженно победила на этапе Кубка

10 ноября 2020, 14:32
Фото: pxhere.com
Чемпион мира по фигурному катанию Сергей Шахрай прокомментировал победу Александры Трусовой на четвертом этапе Кубка России.

«Трусова замахнулась на какой-то космический уровень. Саша включила в программу четыре четверных прыжка и с тремя справилась блестяще.

Особенно впечатляющим было начало – прекрасное исполнение четверного сальхова и четверного лутца. Это было потрясающе! Саша упала с четверного тулупа, но исполнила этот прыжок затем в комбинации, что гораздо сложнее.

Набор технических элементов в исполнении Трусовой вызывает восхищение. Она поразила судей и болельщиков не только своими прыжками, но и показала мастерское катание. Саша была в ударе и заслуженно победила. Она не просто заходит на прыжок, а теперь делает это красиво, чего ранее не было. Трусова показала, что вышла на новый уровень», - цитирует Шахрая «Советский спорт».

Напомним, Трусова выиграла четвертый этап Кубка России, прошедший в Казани. По сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 248,63 балла. Второе место заняла Алена Косторная - 226,31, третье – Майя Хромых - 212,72.

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