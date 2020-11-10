Сергей Шахрай: Трусова была в ударе и заслуженно победила на этапе Кубка

Набор технических элементов в исполнении Трусовой вызывает восхищение. Она поразила судей и болельщиков не только своими прыжками, но и показала мастерское катание. Саша была в ударе и заслуженно победила. Она не просто заходит на прыжок, а теперь делает это красиво, чего ранее не было. Трусова показала, что вышла на новый уровень», - цитирует Шахрая «Советский спорт».