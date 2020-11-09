В Госдуме проанализируют кандидатуры новых министров

Телеграм-канал Мейстер пишет, что правительство Мишустина начинало свою деятельность в другой реальности сразу по двум моментам: при действии прежней Конституции с отличающимся распределением полномочий между ветвями власти, и до пандемии COVID-19. При назначении у правительства были другие задачи, и адаптация в данных обстоятельствах неизбежна. В частности, от эпидемии в существенной сфере пострадали пассажирские перевозки, при этом восстанавливаться они будут минимум пару лет. Логично, что этим процессом займется выходец из «Аэрофлота», ориентирующийся в данной специфике. Вместе с тем, практически реализованная возможность утверждать министров увеличивает значимость ГД РФ, что особенно важно перед выборами осенью 2021 года.