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В Госдуме проанализируют кандидатуры новых министров

9 ноября 2020, 13:06
Фото: kremlin.ru
ГД РФ на днях рассмотрит кандидатуры ряда новых министров.

Телеграм-канал Мейстер пишет, что правительство Мишустина начинало свою деятельность в другой реальности сразу по двум моментам: при действии прежней Конституции с отличающимся распределением полномочий между ветвями власти, и до пандемии COVID-19. При назначении у правительства были другие задачи, и адаптация в данных обстоятельствах неизбежна. В частности, от эпидемии в существенной сфере пострадали пассажирские перевозки, при этом восстанавливаться они будут минимум пару лет. Логично, что этим процессом займется выходец из «Аэрофлота», ориентирующийся в данной специфике. Вместе с тем, практически реализованная возможность утверждать министров увеличивает значимость ГД РФ, что особенно важно перед выборами осенью 2021 года.

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