Неделя в Белгородской области начнётся с туманов и низких температур

9 ноября над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью местами обещают небольшой дождь до 2 мм при температуре от 1 до 6 градусов тепла.
Днём в среднем будет на четыре градуса теплее — от 5 до 10 выше нуля. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
Если говорить о погоде в областном центре, то совсем небольшой дождь возможен к полуночи. В понедельник же будет пасмурно, но без осадков. Столбик термометра поднимется не выше +7 °С.
В Старом Осколе тоже ночью могут выпасть минимальные осадки. Зато днём будет на градус теплее, чем в Белгороде.