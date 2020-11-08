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Неделя в Белгородской области начнётся с туманов и низких температур

8 ноября 2020, 12:33
Фото: pixabay.com
В понедельник, 9 ноября, в регионе будет без существенных осадков, сообщили в МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

9 ноября над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью местами обещают небольшой дождь до 2 мм при температуре от 1 до 6 градусов тепла.

Днём в среднем будет на четыре градуса теплее — от 5 до 10 выше нуля. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

Если говорить о погоде в областном центре, то совсем небольшой дождь возможен к полуночи. В понедельник же будет пасмурно, но без осадков. Столбик термометра поднимется не выше +7 °С.

В Старом Осколе тоже ночью могут выпасть минимальные осадки. Зато днём будет на градус теплее, чем в Белгороде.

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