В ЛДПР Хабаровского края выбрали нового лидера фракции

До этого посты руководителя городской думы и главы фракции ЛДПР занимал Михаил Сидоров. По мнению Дегтярева, совмещение этих должностей – колоссальная нагрузка, с которой справляться крайне трудно без потери качества работы. По этой причине им было предложено разделить функции и избрать нового главу фракции. Им был назначен Павел Тупченко, кандидатура которого ранее выдвигалась высшим советом партии. При этом за него проголосовало 18 депутатов из 27.