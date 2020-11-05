В ЛДПР Хабаровского края выбрали нового лидера фракции

Самой важной задачей новой команды регионального «белого дома» выступило обновление политической системы Хабаровского края, в том числе это касается разрешения конфликтных ситуаций и устранения локальных очагов напряжения в муниципалитетах, передает Vostokmedia.
До этого посты руководителя городской думы и главы фракции ЛДПР занимал Михаил Сидоров. По мнению Дегтярева, совмещение этих должностей – колоссальная нагрузка, с которой справляться крайне трудно без потери качества работы. По этой причине им было предложено разделить функции и избрать нового главу фракции. Им был назначен Павел Тупченко, кандидатура которого ранее выдвигалась высшим советом партии. При этом за него проголосовало 18 депутатов из 27.
Михаил Дегтярев поздравил Тупченко по поводу его назначения и напомнил, что в партии ожидаются и другие перемены. Он уточнил, что отделение ЛДПР в Хабаровске будет и в дальнейшем заниматься поиском руководящих кадров из числа молодых людей и построением прозрачного конструктивного партнерства между всеми ветвями власти.
«Мы работаем как единая команда для обеспечения интересов населения Хабаровского края. К депутатам гордумы имеется единственное напутствие: пусть они будут более открытыми перед избирателями, чтобы те могли видеть результаты депутатской деятельности, напрямую разрешать текущие вопросы», - сказал Михаил Дегтярев.
Летом этого года ряд депутатов предприняли попытки смещения с должности действующего спикера. Разделение функций главы городской думы и руководителя партийной фракции можно считать своевременным и важным решением в напряженной ситуации. После децентрализации власти эффективность деятельности думы повысится.