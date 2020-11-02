Синоптики обещают дождливую неделю в Белгороде

В Белгороде, по данным сайта Gismeteo, ожидается дождливая неделя. В понедельник, 2 ноября, осадки будут идти почти весь день. Температура при этом составит около +12 °С. Небольшие дожди при той же дневной температуре пройдут и во вторник. По данным портала, осадки в областном центре ожидаются каждый день до воскресенья.