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Синоптики обещают дождливую неделю в Белгороде

2 ноября 2020, 07:01
Фото: ИА «Бел.Ру»
Самые сильные осадки пройдут 2 ноября. К концу недели дожди уменьшатся, а в воскресенье их вовсе не ожидается.

В Белгороде, по данным сайта Gismeteo, ожидается дождливая неделя. В понедельник, 2 ноября, осадки будут идти почти весь день. Температура при этом составит около +12 °С. Небольшие дожди при той же дневной температуре пройдут и во вторник. По данным портала, осадки в областном центре ожидаются каждый день до воскресенья.

В то же время на сайте Гидрометцентра дожди обещают только 2 и 3 ноября: начиная со среды в Белгороде установится облачная с прояснениями погода без осадков.

Напомним, что 1 ноября из-за дождей и гроз несколько населённых пунктов в Яковлевском горокруге остались без электроэнергии. Причиной отключений стало повреждённое на подстанции 110 кВ «Томаровка» оборудование.

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