Рассказов объяснил, почему покинул «Спартак»

«Мы пообщались с Шамилем Газизовым, – приводит «Советский спорт» слова Рассказова. – Он сказал: «В клубе знают твой потенциал. Но сейчас сложилась такая ситуация, что тренер на тебя не рассчитывает. Тебе же нужно играть, поэтому в данном случае идеальный вариант – аренда с продлением контракта». При этом мне нельзя было просто уйти в аренду, потому что контракт заканчивался. Поэтому он был продлен.