Рассказов объяснил, почему покинул «Спартак»

«Мы пообщались с Шамилем Газизовым, – приводит «Советский спорт» слова Рассказова. – Он сказал: «В клубе знают твой потенциал. Но сейчас сложилась такая ситуация, что тренер на тебя не рассчитывает. Тебе же нужно играть, поэтому в данном случае идеальный вариант – аренда с продлением контракта». При этом мне нельзя было просто уйти в аренду, потому что контракт заканчивался. Поэтому он был продлен.
Никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол.
Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему – надо спрашивать у него».