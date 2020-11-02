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Рассказов объяснил, почему покинул «Спартак»

2 ноября 2020, 11:17
Фото: pxhere.com
Футболист тульского «Арсенала» Николай Рассказов, принадлежащий «Спартаку», рассказал, почему ушел из московского клуба.

«Мы пообщались с Шамилем Газизовым, – приводит «Советский спорт» слова Рассказова. – Он сказал: «В клубе знают твой потенциал. Но сейчас сложилась такая ситуация, что тренер на тебя не рассчитывает. Тебе же нужно играть, поэтому в данном случае идеальный вариант – аренда с продлением контракта». При этом мне нельзя было просто уйти в аренду, потому что контракт заканчивался. Поэтому он был продлен.

Никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол.

Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему – надо спрашивать у него».

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