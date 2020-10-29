Опрос показал мнение россиян о предвыборной кампании в США

Так, 51% жителей России что-то слышали о выборах главы государства в США, 36% впервые узнали об этом от интервьюеров, 11% с любопытством наблюдают за ходом кампании.
При этом 65% уверены, что для РФ не важно, кто станет победителем на американских выборах, 16% полагают, что Трамп лучше; 9% — что лучше Байден.
Как напоминают социологи, в ноябре 2016 года 60% россиян считали, что для РФ наилучшим вариантом станет победа Трампа, и только 5% отдали свои предпочтения Хиллари Клинтон. Выходит, что разочарование россиян в Трампе огромно: минус 44% за четырехлетний срок, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.