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Опрос показал мнение россиян о предвыборной кампании в США

29 октября 2020, 13:53
Фото: publicdomainpictures.net
Левада-центр опубликовал интересную статистику об отношении россиян к предвыборной кампании, проводимой в США.

Так, 51% жителей России что-то слышали о выборах главы государства в США, 36% впервые узнали об этом от интервьюеров, 11% с любопытством наблюдают за ходом кампании.

При этом 65% уверены, что для РФ не важно, кто станет победителем на американских выборах, 16% полагают, что Трамп лучше; 9% — что лучше Байден.

Как напоминают социологи, в ноябре 2016 года 60% россиян считали, что для РФ наилучшим вариантом станет победа Трампа, и только 5% отдали свои предпочтения Хиллари Клинтон. Выходит, что разочарование россиян в Трампе огромно: минус 44% за четырехлетний срок, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.

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