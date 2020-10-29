Дегтярев рассказал журналистам о первых 100 днях работы на новом посту

Так, на встрече с полпредом президента по Дальневосточному федеральному округу Юрием Трутневым обсуждалось развитие всего округа до 2035 года и роль Хабаровского края в этом плане. В кабинете главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко детально рассматривались ранее завизированные премьер-министром Мишустиным письма Дегтярева. В них он описал председателю правительства положение дел по наиболее острым проблемам региона: наводнениям, расселению из аварийных домов, ситуации с обманутыми дольщиками и ряду других. А на встрече с Владимиром Жириновским Дегтярев обговорил необходимость кадровых чисток в партийном аппарате ЛДПР в Хабаровском крае.