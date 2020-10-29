Дегтярев рассказал журналистам о первых 100 днях работы на новом посту

Прежде всего Михаил Дегтярев рассказал о своей работе с федеральным центром и о недавней поездке в Москву. В столице он провел ряд важных встреч, каждая из которых напрямую касалась развития вверенного ему края, пишет vostokmedia.com.
Так, на встрече с полпредом президента по Дальневосточному федеральному округу Юрием Трутневым обсуждалось развитие всего округа до 2035 года и роль Хабаровского края в этом плане. В кабинете главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко детально рассматривались ранее завизированные премьер-министром Мишустиным письма Дегтярева. В них он описал председателю правительства положение дел по наиболее острым проблемам региона: наводнениям, расселению из аварийных домов, ситуации с обманутыми дольщиками и ряду других. А на встрече с Владимиром Жириновским Дегтярев обговорил необходимость кадровых чисток в партийном аппарате ЛДПР в Хабаровском крае.
Поделился Михаил Дегтярев и ходом формирования новой команды. По его словам, она уже на 90% готова. Осталось назначить глав Минприроды и Минздрава. По второй должности сейчас идет конкурс. Из 18 министров только двое приехали из Самары.
«Остальные хабаровчане, многие из них призваны из других регионов, в том числе из Москвы. Поэтому в первую очередь опираемся на хабаровчан. Для меня важен профессионализм, а также то, что человек может принести в Хабаровский край. Связи, опыт», — подчеркнул глава региона.
По бюджетному вопросу врио губернатора сообщил следующее — из-за коронавируса и локдауна бюджет сверстан с дефицитом, поэтому погашать госдолг в этом году не планируется. Однако новой команде удалось добиться сокращения расходов на обслуживание займов, что в сложившейся ситуации совсем неплохо.
На вопрос о привлечении инвесторов Дегтярев ответил, что инвестпортфель края был систематизирован. В нем сейчас почти 340 проектов, общая стоимость которых более 2 трлн рублей. Приоритетными направлениями являются строительство жилья и промышленных объектов, IT-сфера, лесозаготовка и транспортная инфраструктура. Одними из наиболее масштабных проектов будет постройка моста, который должен привязать Сахалин к материку. Это сооружение существенно повысит экономические показатели края. Отметил глава региона и то, что через 4 года Хабаровский край будет полностью обеспечивать себя овощами.
Важнейшей проблемой Дегтярев считает отток населения из вверенного ему региона. Чтобы прекратить это, по его мнению, нужно улучшить благосостояние граждан. Решить этот вопрос можно, в том числе, путем привлечения бизнесменов к участию в социально-значимых проектах.
Ответил глава края и на несколько вопросов, касающихся конкретных проблем. В частности он заявил, что лично контролирует возведение нового дома для погорельцев Николаевского района.