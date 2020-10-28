Журнал THE повысил рейтинг российского вуза

На первом месте расположился Стэнфордский университет (США), признанный лучшим в пяти предметных группах, в частности в таких областях, как «Искусство и гуманитарные науки», «Бизнес и экономика», «Юриспруденция» и «Психология». Оксфорд и Гарвард получили по два первых места. Об этом сообщает forpost-sz.ru.
В этом году THE включил в рейтинг наибольшее количество заведений — 1512, при этом треть из них оказались в чартах первый раз. Больше всего вузов представлено в рейтингах по предметам «Инженерное дело» (1098 участников) и «Естественные науки» (1149), где Санкт-Петербургский горный университет поднялся сразу на 300 и 250 позиций соответственно.
В «Инженерном деле» петербургский вуз попал в топ-400, а в «Естественных науках» — оказался в списке 300 лучших вузов рядом с Университетом Барселоны, Колорадским университетом в Форт-Коллинз, Технологическим институтом Израиля, Техническим университетом Квинсленда (Канада).
Рейтинги QS, ShanghaiRanking Consultancy и THE — самые авторитетные рейтинговые агентства в мире. В эти рейтинги попадают только успешные и перспективные вузы. Эксперты THE оценивают заведения по пяти главным параметрам, среди которых качество образования и исследовательской деятельности, цитируемость, доходы от внедрения научных изысканий в производство и интернационализация. Эти данные берутся из трех источников: статистическая информация, библиометрическая база Scopus и анкетирование представителей академического сообщества.
В последние четыре года Санкт-Петербургский горный университет входит в рейтинг 20 лучших вузов по версии QS по предмету «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность».