Журнал THE повысил рейтинг российского вуза

В этом году THE включил в рейтинг наибольшее количество заведений — 1512, при этом треть из них оказались в чартах первый раз. Больше всего вузов представлено в рейтингах по предметам «Инженерное дело» (1098 участников) и «Естественные науки» (1149), где Санкт-Петербургский горный университет поднялся сразу на 300 и 250 позиций соответственно.