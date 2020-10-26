Новый премьер-министр Японии намерен окончательно решить вопрос с Курилами

Авторы «Мейстер» пишут, что после принятия поправок в Конституцию РФ, вопрос торга по Южным Курилам для Москвы снят. Планы Токио обречены на провал, ведь японские власти напрямую связывают передачу островов с подписанием мирного договора. Ёсихидэ Суга должен это понимать, но он не может отказаться от высказываний о возвращении Курильской гряды. Народ этого не поймет.