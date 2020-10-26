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Новый премьер-министр Японии намерен окончательно решить вопрос с Курилами

26 октября 2020, 13:31
Фото: ru.wikipedia.org
Новый глава правительства Японии Ёсихидэ Суга выступил перед национальным парламентом.

Японский премьер-министр намерен поставить «завершающую точку в переговорах о северных территориях». Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».

По словам Суги, вопрос о принадлежности Курильских островов нельзя оставлять будущим поколениям. Решить проблему должен откровенный диалог между высшими чиновниками. Премьер-министр страны восходящего солнца пообещал стремиться к всестороннему развитию отношений с Российской Федерацией, включая подписание мирного договора.

Авторы «Мейстер» пишут, что после принятия поправок в Конституцию РФ, вопрос торга по Южным Курилам для Москвы снят. Планы Токио обречены на провал, ведь японские власти напрямую связывают передачу островов с подписанием мирного договора. Ёсихидэ Суга должен это понимать, но он не может отказаться от высказываний о возвращении Курильской гряды. Народ этого не поймет.

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