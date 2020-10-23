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Конкуренция российского СПГ с трубопроводным газом негативна для экономики РФ

23 октября 2020, 13:42
Фото: pikist.com
По словам главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, Россия должна четко определиться со стратегией развития для рынков природного газа и СПГ.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова эксперта, отвечая на вопрос о способности российского СПГ конкурировать с поставщиками из других стран, Симонов ответил, что «СПГ — это прежде всего вопрос не к нашим конкурентам, а к нам». По его мнению, не должно быть конкуренции российского СПГ с трубопроводным газом российского же производства, что приводит к снижению цены и обвалу рынка. Подобное уже происходит в этом году, сообщил изданию Симонов на XIII Евразийском экономическом форуме, проходившем в итальянской Вероне 22–23 октября.

Он напомнил, что вначале СПГ планировалось поставлять в азиатские страны. Но в этом году «азиатской премии» (разницы цен в Азии и в Европе) почти не стало, и он оказался на рынке Старого Света.

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