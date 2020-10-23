Конкуренция российского СПГ с трубопроводным газом негативна для экономики РФ

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова эксперта, отвечая на вопрос о способности российского СПГ конкурировать с поставщиками из других стран, Симонов ответил, что «СПГ — это прежде всего вопрос не к нашим конкурентам, а к нам». По его мнению, не должно быть конкуренции российского СПГ с трубопроводным газом российского же производства, что приводит к снижению цены и обвалу рынка. Подобное уже происходит в этом году, сообщил изданию Симонов на XIII Евразийском экономическом форуме, проходившем в итальянской Вероне 22–23 октября.