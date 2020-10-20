Сбербанк выплатит акционерам рекордные дивиденды

Напомним, в этом году Минфин выкупил у Центробанка принадлежавшие регулятору обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России». Это 52,32% от общего количества всех голосующих акций. В настоящее время у ЦБ осталась всего одна такая акция. В сентябре текущего года министр финансов России Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет Сбербанка.