Сбербанк выплатит акционерам рекордные дивиденды

Наибольшая часть дивидендов отойдет в федеральный бюджет России. Речь идет о сумме, превышающей 210 млрд рублей, пишет lenta.ru.
Напомним, в этом году Минфин выкупил у Центробанка принадлежавшие регулятору обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России». Это 52,32% от общего количества всех голосующих акций. В настоящее время у ЦБ осталась всего одна такая акция. В сентябре текущего года министр финансов России Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет Сбербанка.
Сообщается, что профессиональные участники рынка ценных бумаг и номинальные держатели акций банка же получили свои дивиденды. Их выплатили до 19 октября. С другими акционерами рассчитаются до 10 ноября.