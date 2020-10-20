Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбербанк выплатит акционерам рекордные дивиденды

20 октября 2020, 17:49
Фото: google maps
422,4 млрд рублей выплатит в качестве дивидендов за прошлый год Сбербанк. Экономисты отмечают, что для фондового рынка нашей страны это рекордная цифра.

Наибольшая часть дивидендов отойдет в федеральный бюджет России. Речь идет о сумме, превышающей 210 млрд рублей, пишет lenta.ru.

Напомним, в этом году Минфин выкупил у Центробанка принадлежавшие регулятору обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России». Это 52,32% от общего количества всех голосующих акций. В настоящее время у ЦБ осталась всего одна такая акция. В сентябре текущего года министр финансов России Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет Сбербанка.

Сообщается, что профессиональные участники рынка ценных бумаг и номинальные держатели акций банка же получили свои дивиденды. Их выплатили до 19 октября. С другими акционерами рассчитаются до 10 ноября.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18