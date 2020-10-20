Облигации компании «Сибстекло» ушли выше номинала

ООО «Сибстекло» сумело привлечь 125 миллионов рублей. Во время торгов поступило порядка 200 заявок. Крупнейшая из них была на 13,8 миллиона рублей. Средний размер заявки - 650 000 рублей. Эмиссия была предложена публично. Срок обращения выпуска составляет пять лет. Об этом пишет rosbalt.ru.
Организатором выпуска выступил гендиректор «ЮниСервис Капитал» Алексей Антипин. Бизнесмен сказал, что интерес инвесторов к облигациям «Сибстекла» свидетельствует о хорошем соотношении параметров риска к доходности.
Алексей Антипин подчеркнул, что инвесторы работу ООО «Сибстекло» оценили по достоинству. Они обращают внимание на высокие финансовые показатели, в число которых входит рост выручки. Ставка купона 12,5% годовых очень притягательна. Ее установили на весь срок обращения ценных бумаг. После размещения облигации фирмы начали расти в цене. Они торгуются выше номинала.
Специалисты говорят, что облигации компаний-производителей стеклотары почти не представлены на рынке долговых ценных бумаг. Скорее всего, положительный опыт «Сибстекла» заставит и прочие фирмы выйти на данный рынок.
По словам вице-президента «РАТМ Холдинга» по финансам и инвестиционной политике Ирины Рябышевой, стратегия фирмы позволяет использовать инструменты альтернативные банковскому кредитованию. Здесь имеются в виду облигационные займы. Так создается история, которая начнет работать на компанию. «Сибстекло» зарекомендовало себя надежным заемщиком. Интерес инвесторов к его ценным бумагам растет.
С 2016 года объемы выпуска продукции в стекольных комплексах холдинга выросли с 421,3 миллиона до 598 миллионов стеклоизделий. Выручка от продажи стеклотары увеличилась в 1,8 раза (с 2,1 миллиарда до 3,7 миллиарда рублей).
В начале будущего года топ-менеджеры «Сибстекла» намерены начать эксплуатировать в промышленных масштабах одну из наиболее крупных в России стекловаренных печей. Мощность печи достигает 375 тонн стекломассы в день. В итоге производительность стекольных комплексов вырастет на 25% или на 200 миллионов стеклоизделий.