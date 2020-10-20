Облигации компании «Сибстекло» ушли выше номинала

Алексей Антипин подчеркнул, что инвесторы работу ООО «Сибстекло» оценили по достоинству. Они обращают внимание на высокие финансовые показатели, в число которых входит рост выручки. Ставка купона 12,5% годовых очень притягательна. Ее установили на весь срок обращения ценных бумаг. После размещения облигации фирмы начали расти в цене. Они торгуются выше номинала.