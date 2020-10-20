ЕР и Михаил Мишустин обсудили проект нового бюджета

«Для нас самая главная задача — это забота о человеке, его защита, благополучие», — цитирует Андрея Турчака nashgorod.ru.
Также он отметил, что поддержку правительства получил целый ряд предложений «Единой России». Это и идеи по развитию городской среды, и строительство спортивных объектов, и восстановление, а там где их не было — возведение центров культуры в сельских районах. Турчак подчеркнул, что большинство предложений основано на запросах жителей регионов.
Кроме этого в бюджете предусмотрено выделение средств на закупку жилья для детей-сирот в субъектах РФ. Местные власти с этим вопросом не справляются, у них просто не хватает «живых» денег. Для решения вопроса придется задействовать резервный фонд.
Важным вопросом остается обеспечение россиян лекарствами. Этот вопрос не потеряет свою актуальность в ближайшее время. Поэтому в бюджете на 3 года не стали сокращать данную статью, наоборот, расходы по ней были увеличены. Кроме этого сохранились расходы на горячее питание для младших учеников, зарплаты бюджетникам и создание дополнительных мест в школах. Также была внесена статья расходов на патриотическое воспитание. Напомним, с 2020 года — это обязательный предмет для учебных заведений России.
Подводя итоги встречи, Михаил Мишустин поблагодарил руководство ЕР за конструктивное сотрудничество.
«Ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию „Единой России“, и я хотел бы вас поблагодарить за такой ответственный подход», — отметил премьер.
Как сообщает сайт ER.ru, 12 октября прошла встреча руководителей «Единой России» и профильных вице-премьеров. Обсуждалось финансирование социальной сферы, на которую в новом бюджете выделено более 30% от всех средств. Также члены ЕР ознакомили заместителей председателя правительства с просьбами и предложениями граждан, полученными в ходе работы в регионах.
«Социальная направленность, другими словами, адресная помощь белгородцам, — приоритет для депутатов фракции „Единой России“ в Белгородской областной думе при подготовке главного финансового документа региона. Проект закона должен поступить в областную думу в ноябре. Пока документ не внесён, но работа по обсуждению идёт, и уже сейчас можно сказать, что в предстоящем трёхлетнем периоде продолжится реализация национальных проектов как одного из ключевых факторов развития региона: львиная доля средств будет направлена в здравоохранение, образование, спорт и на решение задач в области демографии», — отметил Никита Румянцев, председатель комитета по межпарламентскому сотрудничеству в Белгородской областной думе, член президиума регионального политического Совета.