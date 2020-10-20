ЕР и Михаил Мишустин обсудили проект нового бюджета

«Социальная направленность, другими словами, адресная помощь белгородцам, — приоритет для депутатов фракции „Единой России“ в Белгородской областной думе при подготовке главного финансового документа региона. Проект закона должен поступить в областную думу в ноябре. Пока документ не внесён, но работа по обсуждению идёт, и уже сейчас можно сказать, что в предстоящем трёхлетнем периоде продолжится реализация национальных проектов как одного из ключевых факторов развития региона: львиная доля средств будет направлена в здравоохранение, образование, спорт и на решение задач в области демографии», — отметил Никита Румянцев, председатель комитета по межпарламентскому сотрудничеству в Белгородской областной думе, член президиума регионального политического Совета.