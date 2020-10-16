Белгородец получил по голове от прохожего за «нелестное высказывание» в адрес супруги

Конфликт произошёл на одной из улиц Белгорода. Подозреваемому показалось, что прохожий нелестно высказался в адрес супруги. Белгородцу это не понравилось, он подошёл к оппоненту и ударил его кулаком по голове, отчего тот упал на асфальт.