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Белгородец получил по голове от прохожего за «нелестное высказывание» в адрес супруги

16 октября 2020, 10:10
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина упал на асфальт, его здоровью причинён тяжкий вред. Подозреваемому грозит арест на срок до шести месяцев, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Конфликт произошёл на одной из улиц Белгорода. Подозреваемому показалось, что прохожий нелестно высказался в адрес супруги. Белгородцу это не понравилось, он подошёл к оппоненту и ударил его кулаком по голове, отчего тот упал на асфальт.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики заключили, что 34-летнему мужчине причинён тяжкий вред здоровью. Сотрудники больницы сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний белгородец. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности по ч. 1 ст. 118 УК РФ. По статье мужчине грозит арест до шести месяцев.

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