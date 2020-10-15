Партнеры Модульбанка начали получать пассивный доход от новой программы

Стать ее участниками могут как компании и индивидуальные предприниматели, так и физлица. За месячный период работы к программе присоединились более полутысячи человек из 77 регионов РФ, пишет Udm-info.
За каждого привлеченного клиента партнеру делается единовременная выплата в размере двух тысяч рублей, каждый месяц — 7-13% от его банковских комиссий и до 2,5% от остатков на счетах. Проценты будут начислять каждый месяц, пока клиент пользуется услугами банка. При этом чем больше клиентский портфель, тем большим будет размер дохода. Помимо этого, отмечается, что можно получить и фиксированную сумму до пяти тысяч рублей. Этот вариант будет комфортен тем, кому необходимо получить средства в короткие сроки. В зависимости от количества клиентов вознаграждение за каждого нового будет выше.
Также программой предусматривается привлечение субпартнеров. В этой ситуации получение дополнительного дохода доступно и от их клиентов.
Кроме всего, в соответствии с условиями партнерской программы можно подключать клиентов к трем самым главным продуктам. Это касается расчетного счета для бизнеса, эквайринга и онлайн-кассы Модулькасса.
Как пояснил руководитель направления Модульбанка по работе с партнерами Алексей Любатинский, благодаря такой системе партнерам доступно построить свою сеть продаж, которая будет приносить прибыль от привлечения новых партнеров. Он считает, что самыми важными плюсами программы являются «свобода действий и возможность получения неограниченных доходов».
Он также добавил, что в банковской отрасли такого плана партнерские программы не новинка. При этом Модульбанк предложил не единоразовую выплату, а площадку, предоставляющую возможность построения своего бизнеса с банком. Благодаря программе можно создать собственную базу клиентов и сеть субпартнеров, что позволит получать существенный пассивный доход.
Присоединиться к программе можно, оставив заявку на интернет-сайте Модульбанка. Компания предоставит клиентам доступ в личный кабинет на портале с возможностью интеграции по API. А сотрудники «службы заботы» ответят на все вопросы партнера по телефону, в мессенджере или в личном кабинете. Помимо этого, в планах банка — переход на онлайн-формат оплаты, отчетности и актов. Это позволит сделать все процессы максимально понятными для каждого участника.