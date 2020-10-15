Партнеры Модульбанка начали получать пассивный доход от новой программы

За каждого привлеченного клиента партнеру делается единовременная выплата в размере двух тысяч рублей, каждый месяц — 7-13% от его банковских комиссий и до 2,5% от остатков на счетах. Проценты будут начислять каждый месяц, пока клиент пользуется услугами банка. При этом чем больше клиентский портфель, тем большим будет размер дохода. Помимо этого, отмечается, что можно получить и фиксированную сумму до пяти тысяч рублей. Этот вариант будет комфортен тем, кому необходимо получить средства в короткие сроки. В зависимости от количества клиентов вознаграждение за каждого нового будет выше.