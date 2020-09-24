Только 8% пользователей не готовы использовать онлайн-звонки в будущем

По данным исследования, респонденты активно используют интернет-звонки, когда созваниваются с друзьями (66%), детьми (31%) и коллегами (30%). 49% пользователей онлайн-звонков используют голосовую связь, 43% — видеосвязь. Из них почти две трети опрошенных (64%) использует видеозвонки для личных целей, треть — для личных и рабочих целей и 3% только для рабочих целей. Интересно, что видеозвонками пользуется почти каждый второй пользователь старше 45 лет — это выше, чем в среднем по выборке. Среди женщин они популярнее в 1,2 раза, чем среди мужчин. А среди респондентов, которые готовы совершить видеозвонок, чтобы познакомиться — 70% мужчин и 55% женщин.