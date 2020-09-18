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В Белгородской области перекроют часть трассы из-за чемпионата по велоспорту

18 сентября 2020, 06:40
Фото: Бел.Ру
В субботу, 19 сентября, белгородские водители не смогут проехать по одному из участков трассы. Временные перекрытия в правительстве объяснили проведением открытого чемпионата и первенства Белгородской области по велосипедному спорту.

Ограничения вводятся 19 сентября с 09:30 до 12:00 на трассе Томаровка — Стрелецкое — Задельное 4+000 км — 17+200 км в Яковлевском горокруге. На участке запрещается стоянка и движение автомобилей, говорится в документе.

Управление физкультуры и спорта региона совместно с УГИБДД должно разработать и согласовать схему движения по участку и информационную работу с населением. До 18 сентября на подходах к месту проведения соревнований будут установлены панно с маршрутами объезда, а также временные дорожные знаки.

#Новости#Ограничение движения транспорта#Велоспорт#Город
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