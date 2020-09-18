В Белгородской области перекроют часть трассы из-за чемпионата по велоспорту

Управление физкультуры и спорта региона совместно с УГИБДД должно разработать и согласовать схему движения по участку и информационную работу с населением. До 18 сентября на подходах к месту проведения соревнований будут установлены панно с маршрутами объезда, а также временные дорожные знаки.