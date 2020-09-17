Сборная России поднялась с 38-го на 32-е место в рейтинге ФИФА

Команда Станислава Черчесова набрала 1485 очков и переместилась с 38-го на 32-е место. Напомним, в начале сентября в рамках Лиги наций россияне обыграли команды Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).
Рейтинг ФИФА от 17 сентября.
1 (1). Бельгия — 1773 очка
2 (2). Франция — 1744
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1664
5 (7). Португалия — 1653
6 (5). Уругвай — 1645
7 (8). Испания — 1642
8 (6). Хорватия — 1628
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622…
32 (38). Россия — 1485.
Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии, следом расположились команды Франции и Бразилии.
Добавим, что свой следующий матч в Лиге наций российская сборная проведет 9 октября.
На своем поле россияне примут команду Турции.