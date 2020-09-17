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Сборная России поднялась с 38-го на 32-е место в рейтинге ФИФА

17 сентября 2020, 09:41
Фото: pxhere.com
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная России поднялась сразу на шесть позиций, сообщает «Советский спорт».

Команда Станислава Черчесова набрала 1485 очков и переместилась с 38-го на 32-е место. Напомним, в начале сентября в рамках Лиги наций россияне обыграли команды Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).

Рейтинг ФИФА от 17 сентября.

1 (1). Бельгия — 1773 очка

2 (2). Франция — 1744

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1664

5 (7). Португалия — 1653

6 (5). Уругвай — 1645

7 (8). Испания — 1642

8 (6). Хорватия — 1628

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622…

32 (38). Россия — 1485.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии, следом расположились команды Франции и Бразилии.

Добавим, что свой следующий матч в Лиге наций российская сборная проведет 9 октября.

На своем поле россияне примут команду Турции.

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