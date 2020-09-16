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«Щитовидка» или работа: белгородцам помогут уточнить причину стресса

16 сентября 2020, 06:00
Фото: 123RF
Виновницей депрессии, усталости и недосыпа может быть щитовидная железа. Это ещё один наш «мозг», отвечающий за обмен веществ и энергии в каждой клетке.

Представить «щитовидку» в качестве причины плохого самочувствия может быть сложно — часто эта роль отводится стрессу. Тем не менее стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы.

Симптомы стресса могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки». Другими словами, причиной плохого настроения у вашей половинки может оказаться болезнь щитовидной железы, а не проблемы на работе.

Состояние этого органа может повлиять на здоровье кожи и волос и способность выносить и родить здорового ребёнка. По этой и по другим причинам женщинам стоит проходить регулярную профилактику — их «щитовидка» болеет намного чаще.

Фото: 123RF

Узнать состояние «щитовидки» можно за одно посещение любого отделении Лаборатории «Гемотест» в Белгородской области: до 31 октября стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займёт всего 1 день.

В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трёх гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Реклама. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Фото: 123RF

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Белгородской области:

Белгород

ул. Костюкова, д. 35 Г;

ул. Некрасова, д. 7 Б;

ул. Щорса, д. 38.

п. Прохоровка, ул. Советская, д. 57;

пос. Дубовое, ул. Зелёная, д. 16;

с. Стрелецкое, ул. Королёва, д. 54 В;

Старый Оскол

мкр. Королева, д. 35.

Губкин

ул. Школьная д. 20.

Шебекино

ул. Ленина, д. 13.

#Новости#Гемотест#Медицинская лаборатория «Гемотест»#Щитовидка#Щитовидная железа#Медицина
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