«Щитовидка» или работа: белгородцам помогут уточнить причину стресса

Представить «щитовидку» в качестве причины плохого самочувствия может быть сложно — часто эта роль отводится стрессу. Тем не менее стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы.
Симптомы стресса могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки». Другими словами, причиной плохого настроения у вашей половинки может оказаться болезнь щитовидной железы, а не проблемы на работе.
Состояние этого органа может повлиять на здоровье кожи и волос и способность выносить и родить здорового ребёнка. По этой и по другим причинам женщинам стоит проходить регулярную профилактику — их «щитовидка» болеет намного чаще.
Узнать состояние «щитовидки» можно за одно посещение любого отделении Лаборатории «Гемотест» в Белгородской области: до 31 октября стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займёт всего 1 день.
В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трёх гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.
Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.
«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).
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