Авторитетный научный журнал подтвердил механизм действия российского «Эргоферона»

В статье представлены итоги работы международной группы исследователей. Эксперты накануне завершили многолетнее изучение механизмов действия препаратов «Эргоферон» и «Анаферон». Об этом пишет lenta.ru.
В числе авторов статьи, кроме российских ученых, оказались работники Department of Structural Biology, University of Pittsburgh School of Medicine (Питтсбург, США), представители U-Cytech Bioscience (Утрехт, Нидерланды) и эксперт из Apcis (Мезон-Альфор, Франция). Исследователи в своем научном труде рассказали о фармакологическом принципе действия высокоразбавленных антител, входящих в состав отечественных лекарственных препаратов «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский». Их изготавливает «НПФ "Материа Медика Холдинг"». Там трудится научным руководителем профессор, член-корреспондент Российской академии наук Олег Эпштейн.
Обложку журнала украшает рисунок мишени измененного белка в организме человека, модифицированной под воздействием российского лекарства. Соответствующая публикация появилась в выпуске журнала за сентябрь. Данная статья признана самой читаемых в номере. Перед этим в ходе конференции физиков РАН ученые представили информацию о существовании нанообъектов в многократно-разведенных водных растворах.
В США эффективность при гриппе отечественных медицинских препаратов «Эргоферон» и «Анаферон детский» уже признали. На сайте ClinicalTrials.gov Национального института здоровья Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Америки можно ознакомиться с итогами рандомизированных клинических исследований эффективности применения «Эргоферона» и «Анаферона детского» в лечении и профилактике гриппа.
Напомним, что Научный рецензируемый журнал «The Journal of Immunology» издается Американской Ассоциацией Иммунологов. Пятилетний Impact Factor журнала равен 5.05 (2019 Journal Citation Reports). Все поступающие на рассмотрение в редакцию журнала рукописи проходят «слепое» независимое рецензирование специалистами в соответствующих областях.