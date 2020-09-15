Авторитетный научный журнал подтвердил механизм действия российского «Эргоферона»

Обложку журнала украшает рисунок мишени измененного белка в организме человека, модифицированной под воздействием российского лекарства. Соответствующая публикация появилась в выпуске журнала за сентябрь. Данная статья признана самой читаемых в номере. Перед этим в ходе конференции физиков РАН ученые представили информацию о существовании нанообъектов в многократно-разведенных водных растворах.