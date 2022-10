Авторитетный научный журнал подтвердил механизм действия российского «Эргоферона»

В числе авторов статьи, кроме российских ученых, оказались работники Department of Structural Biology, University of Pittsburgh School of Medicine (Питтсбург, США), представители U-Cytech Bioscience (Утрехт, Нидерланды) и эксперт из Apcis (Мезон-Альфор, Франция). Исследователи в своем научном труде рассказали о фармакологическом принципе действия высокоразбавленных антител, входящих в состав отечественных лекарственных препаратов «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский». Их изготавливает «НПФ "Материа Медика Холдинг"». Там трудится научным руководителем профессор, член-корреспондент Российской академии наук Олег Эпштейн.