Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Авторитетный научный журнал подтвердил механизм действия российского «Эргоферона»

15 сентября 2020, 10:50
Фото: pikist.com
Научный журнал The Journal of Immunology по информации 2019 Journal Citation Reports стал наиболее цитируемым на планете. Недавно в нем появилась публикация, которая называется «Понимание сущности механизма действия высокоразбавленных биологических препаратов» о механизме действия отечественного «Эргоферона».

В статье представлены итоги работы международной группы исследователей. Эксперты накануне завершили многолетнее изучение механизмов действия препаратов «Эргоферон» и «Анаферон». Об этом пишет lenta.ru.

В числе авторов статьи, кроме российских ученых, оказались работники Department of Structural Biology, University of Pittsburgh School of Medicine (Питтсбург, США), представители U-Cytech Bioscience (Утрехт, Нидерланды) и эксперт из Apcis (Мезон-Альфор, Франция). Исследователи в своем научном труде рассказали о фармакологическом принципе действия высокоразбавленных антител, входящих в состав отечественных лекарственных препаратов «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский». Их изготавливает «НПФ "Материа Медика Холдинг"». Там трудится научным руководителем профессор, член-корреспондент Российской академии наук Олег Эпштейн.

Обложку журнала украшает рисунок мишени измененного белка в организме человека, модифицированной под воздействием российского лекарства. Соответствующая публикация появилась в выпуске журнала за сентябрь. Данная статья признана самой читаемых в номере. Перед этим в ходе конференции физиков РАН ученые представили информацию о существовании нанообъектов в многократно-разведенных водных растворах.

В США эффективность при гриппе отечественных медицинских препаратов «Эргоферон» и «Анаферон детский» уже признали. На сайте ClinicalTrials.gov Национального института здоровья Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Америки можно ознакомиться с итогами рандомизированных клинических исследований эффективности применения «Эргоферона» и «Анаферона детского» в лечении и профилактике гриппа.

Напомним, что Научный рецензируемый журнал «The Journal of Immunology» издается Американской Ассоциацией Иммунологов. Пятилетний Impact Factor журнала равен 5.05 (2019 Journal Citation Reports). Все поступающие на рассмотрение в редакцию журнала рукописи проходят «слепое» независимое рецензирование специалистами в соответствующих областях.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18