В Приангарье завершат реконструкцию Байкальского тракта

Как информирует портал “Байкал 24”, Игорь Кобзев смог убедить федеральные власти в допфинансировании региона на полмиллиарда рублей. Эти деньги пойдут на восстановление Байкальского тракта и на строительство аэропорта в Бодайбо. Денежные средства поступят на реализацию нацпрограммы “Качественные и безопасные дороги”. Сверх этого, в регионе в два раза - до 214 миллионов руб. - возрастет размер субсидий на развитие сельского дорожного сообщения. Также еще 100 миллионов рублей добавят федералы на восстановление дорог после наводнения и других чрезвычайных ситуаций. То есть в общей сложности для этих целей будет потрачено примерно 600 миллионов рублей.