В Приангарье завершат реконструкцию Байкальского тракта

Как информирует портал “Байкал 24”, Игорь Кобзев смог убедить федеральные власти в допфинансировании региона на полмиллиарда рублей. Эти деньги пойдут на восстановление Байкальского тракта и на строительство аэропорта в Бодайбо. Денежные средства поступят на реализацию нацпрограммы “Качественные и безопасные дороги”. Сверх этого, в регионе в два раза - до 214 миллионов руб. - возрастет размер субсидий на развитие сельского дорожного сообщения. Также еще 100 миллионов рублей добавят федералы на восстановление дорог после наводнения и других чрезвычайных ситуаций. То есть в общей сложности для этих целей будет потрачено примерно 600 миллионов рублей.
В регион с рабочим визитом прибыл вице-премьер Марат Хуснуллин. Кобзев ему рассказал, что сейчас в области только 30% дорог в удовлетворительном состоянии. Также Кобзев обсудил с Хуснуллиным проблему докапитализирования ремонта Байкальского тракта и изменение дорожного сообщения в Листвянке. Это необходимо, так как данный поселок является туристическим объектом.
Федеральный центр, по словам Хуснуллина, готов содействовать тем главам регионов, которые работают над улучшением регионов. Так, министерство транспорта уже утвердило проект нового аэропорта в Бодайбо, строительство которого обойдется в четыре млрд руб.