Протесты вместо лояльности: где недорабатывают власти в общении с народом

В Башкирии протестовали несколько дней в «битве за Куштау». Там промышленные работы могли разрушить достопримечательность. К людям вышел глава региона, пообещал, что разработка месторождения будет приостановлена, а после её запретили совсем.
Но потребовался бы этот выход в народ, если бы регион и бизнес изначально активно работали с населением? Большой вопрос, утверждают авторы публикации в «Новых Известиях».
Соцсети Башкирии заполонили сообщения местных жителей, готовых «воевать» дальше. Побуждения «горячих голов» чистые, да только после митингов в регионе могут закончиться заводы.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что сейчас ситуация в России менее демократичная, чем в 90-е годы с прямыми политическими протестами. Сейчас недовольство находит выход в экологических протестах. Но в том же Шиесе все голосуют против мусорного полигона, но не могут заставить себя сортировать мусор.
Формат прямой коммуникации власти с народом начал меняться в начале 2000-х, а переломным стал 2011 год после парламентских выборов. Сейчас политика общения с народом не привычная часть работы чиновника, а вынужденный ответ.
Эксперты считают, что для общения с аудиторией нужен опыт. В России таких политиков практически нет — все привыкли общаться в рамках вертикали.
Журналисты издания представили рейтинг топ-5 провальных выступлений политиков за последние пять лет. На первое место поставили диалог с людьми сменщика Фургала Михаила Дегтярёва. Вошёл в рейтинг и Дмитрий Медведев со своим легендарным высказыванием: «Денег нет, но вы держитесь».