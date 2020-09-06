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Протесты вместо лояльности: где недорабатывают власти в общении с народом

6 сентября 2020, 10:29
Фото: Бел.Ру
Близятся выборы во многих регионах России, как и выборы в Госдуму. Кажется, самое время завоёвывать голоса электората. Но вместо диалога власть получила несколько массовых протестов. От числа митингов сносит голову и у чиновников, и у народа.

В Башкирии протестовали несколько дней в «битве за Куштау». Там промышленные работы могли разрушить достопримечательность. К людям вышел глава региона, пообещал, что разработка месторождения будет приостановлена, а после её запретили совсем.

Но потребовался бы этот выход в народ, если бы регион и бизнес изначально активно работали с населением? Большой вопрос, утверждают авторы публикации в «Новых Известиях».

Соцсети Башкирии заполонили сообщения местных жителей, готовых «воевать» дальше. Побуждения «горячих голов» чистые, да только после митингов в регионе могут закончиться заводы.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что сейчас ситуация в России менее демократичная, чем в 90-е годы с прямыми политическими протестами. Сейчас недовольство находит выход в экологических протестах. Но в том же Шиесе все голосуют против мусорного полигона, но не могут заставить себя сортировать мусор.

Формат прямой коммуникации власти с народом начал меняться в начале 2000-х, а переломным стал 2011 год после парламентских выборов. Сейчас политика общения с народом не привычная часть работы чиновника, а вынужденный ответ.

Эксперты считают, что для общения с аудиторией нужен опыт. В России таких политиков практически нет — все привыкли общаться в рамках вертикали.

Журналисты издания представили рейтинг топ-5 провальных выступлений политиков за последние пять лет. На первое место поставили диалог с людьми сменщика Фургала Михаила Дегтярёва. Вошёл в рейтинг и Дмитрий Медведев со своим легендарным высказыванием: «Денег нет, но вы держитесь».

#Новости#Политика#Народ#Митинг#Выборы 2020
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