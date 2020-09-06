Протесты вместо лояльности: где недорабатывают власти в общении с народом

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что сейчас ситуация в России менее демократичная, чем в 90-е годы с прямыми политическими протестами. Сейчас недовольство находит выход в экологических протестах. Но в том же Шиесе все голосуют против мусорного полигона, но не могут заставить себя сортировать мусор.