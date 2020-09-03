Семьи с детьми в Иркутской области получат дополнительную господдержку

Семьи, у которых есть дети от трех до семи лет, с начала года получают каждый месяц региональное пособие, составляющее шесть тысяч рублей. Вместе с тем в следующем году планируется выдать семьям с первенцем двадцать четыре тысячи рублей из бюджета субъекта.