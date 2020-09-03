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Семьи с детьми в Иркутской области получат дополнительную господдержку

3 сентября 2020, 12:50
Фото: irkobl.ru
Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев заявил об установлении новых социального рода мер для приангарских жителей.

Baikal24.ru пишет, что Игорь Кобзев акцентировал внимание на важности социального содействия многодетным семьям, старшему поколению в условиях пандемии COVID-19. В общей сложности поддержка была оказана свыше чем семистам пятидесяти тысячам жителей области, что составляет тридцать процентов населения. Кроме федеральной помощи, установлены выплаты областного характера.

Семьи, у которых есть дети от трех до семи лет, с начала года получают каждый месяц региональное пособие, составляющее шесть тысяч рублей. Вместе с тем в следующем году планируется выдать семьям с первенцем двадцать четыре тысячи рублей из бюджета субъекта.

Детям от шестнадцати до восемнадцати лет с сентября текущего года предоставят разовую выплату в десять тысяч рублей. Региональный руководитель решил установить эту меру ввиду ограниченного действия федеральных выплат. Они охватывают детей до шестнадцати лет. Вместе с тем Иркутская область — один из немногочисленных регионов с решенным местными властями этим вопросом.

Ученики начальной школы в этом учебном году и в последующих станут питаться бесплатно. Это актуально для организаций, не участвующих в федеральных инвестициях из-за дефицита оборудования.

Отмечается, что Игорь Кобзев реабилитировал ежегодные губернаторские премии для работников культуры, составляющие сто тысяч рублей. Помимо того, в этом году перестанут действовать ограничения на выплату премий к профессиональным праздникам врачам, учителям, соцработникам.

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