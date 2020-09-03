Семьи с детьми в Иркутской области получат дополнительную господдержку

Baikal24.ru пишет, что Игорь Кобзев акцентировал внимание на важности социального содействия многодетным семьям, старшему поколению в условиях пандемии COVID-19. В общей сложности поддержка была оказана свыше чем семистам пятидесяти тысячам жителей области, что составляет тридцать процентов населения. Кроме федеральной помощи, установлены выплаты областного характера.
Семьи, у которых есть дети от трех до семи лет, с начала года получают каждый месяц региональное пособие, составляющее шесть тысяч рублей. Вместе с тем в следующем году планируется выдать семьям с первенцем двадцать четыре тысячи рублей из бюджета субъекта.
Детям от шестнадцати до восемнадцати лет с сентября текущего года предоставят разовую выплату в десять тысяч рублей. Региональный руководитель решил установить эту меру ввиду ограниченного действия федеральных выплат. Они охватывают детей до шестнадцати лет. Вместе с тем Иркутская область — один из немногочисленных регионов с решенным местными властями этим вопросом.
Ученики начальной школы в этом учебном году и в последующих станут питаться бесплатно. Это актуально для организаций, не участвующих в федеральных инвестициях из-за дефицита оборудования.
Отмечается, что Игорь Кобзев реабилитировал ежегодные губернаторские премии для работников культуры, составляющие сто тысяч рублей. Помимо того, в этом году перестанут действовать ограничения на выплату премий к профессиональным праздникам врачам, учителям, соцработникам.