Четыре главных новости последней пятницы уходящего белгородского лета

Сейчас в областном центре три пункта, где можно взять электросамокат. К концу 2020 года их станет семь: откроются на набережной Везелки, у входа в Центральный парк, у солнечных часов и по ул. Мичурина, 41А. Со временем станции проката свяжут центр города и Харгору. В 2021 году обещают, что мест с электросамокатами напрокат станет 13. Читайте об этом подробнее в полном тексте.