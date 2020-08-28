Четыре главных новости последней пятницы уходящего белгородского лета

Общественному и личному автотранспорту придётся ездить по малой улице Щорса. Всё потому, что основную Щорса перекроют 28 августа в 22:00. До шести утра следующего дня придётся объезжать проблемный участок.
Почему так? Причина всё та же — реконструкция улицы. На этот раз усиленные работы ведутся в районе дома № 36. Поэтому изучите внимательно схему и следите за временно изменившимся расписанием автобусов.
Способ так передвигаться с 1 сентября до 30 июня нашли в администрации Белгорода. Платить 50% от стоимости поездки теперь можно будет студентам, курсантам и аспирантам, но есть условия:
Если все условия выполнены, то на карту ежемесячно будут зачисляться 18 льготных поездок. Где подать заявление на льготный проезд, что будет с неизрасходованными поездками в конце месяца и что, если выкатаешь 18 поездок раньше, — в материале на «Бел.Ру».
Электросамокаты — не просто развлечение. С лета 2020 года они начали заполонять город и стали набирать популярность как удобное и недорогое средство передвижения. В связи с этим, власти решили расширить число станций проката.
Сейчас в областном центре три пункта, где можно взять электросамокат. К концу 2020 года их станет семь: откроются на набережной Везелки, у входа в Центральный парк, у солнечных часов и по ул. Мичурина, 41А. Со временем станции проката свяжут центр города и Харгору. В 2021 году обещают, что мест с электросамокатами напрокат станет 13. Читайте об этом подробнее в полном тексте.
Если кто-то из родителей учеников и учениц белгородских школ не знает, то напоминаем: «скидываться» на антисептики и бесконтактные термометры не надо.
Зачем напоминаем? Затем, что на это пожаловалась мама ученика школы № 43. Учителя в преддверии нового учебного года и новых коронавирусных условий просят сдать деньги на нужды класса (в этом конкретном случае — по 500 рублей с каждого). Судя по переписке классного руководителя и родителей, закупать хотят антисептики и термометры. Но вот неувязка — управление образования их уже закупило.
Незаконность сбора средств на такие нужды подтвердил мэр города Юрий Галдун и руководитель управления образования Белгорода Ирина Гричаникова. Если решение купить дополнительные антисептики приняли не в родительском комитете, то оно точно незаконное и можно смело обращаться в управление образования.