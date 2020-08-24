В Белгородской области ещё 41 человек заболел коронавирусом

За последние сутки в Белгородской области выявили 41 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заражённых — 7074. По федеральной статистике выздоровели ещё 13 человек, всего — 6185. Число умерших по федеральным данным по-прежнему 51. Напомним, в региональном штабе сообщали о 56 умерших пациентах с COVID-19.
Всего в России на 24 августа зарегистрировано 961 493 случая заболевания, за последние сутки — 4744. Выписали 2456 человек, всего — 773 095. Число летальных исходов за сутки — 65, больше всего в Москве — десять.