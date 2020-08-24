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В Белгородской области ещё 41 человек заболел коронавирусом

24 августа 2020, 08:11
Фото: Бел.Ру
Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 7074. За последние сутки выписались 13 пациентов, сообщили в федеральном штабе.

За последние сутки в Белгородской области выявили 41 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заражённых — 7074. По федеральной статистике выздоровели ещё 13 человек, всего — 6185. Число умерших по федеральным данным по-прежнему 51. Напомним, в региональном штабе сообщали о 56 умерших пациентах с COVID-19.

Всего в России на 24 августа зарегистрировано 961 493 случая заболевания, за последние сутки — 4744. Выписали 2456 человек, всего — 773 095. Число летальных исходов за сутки — 65, больше всего в Москве — десять.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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