Аккуратные водители в России будут платить за ОСАГО меньше

Самостоятельность компаний ограничили верхней и нижней планкой, регулируемой Центробанком. По данным «Новых Известий», на стоимость полиса влияет участие в авариях, факты лишения прав и нарушения ПДД. При этом регулятор ввёл несколько критериев, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. В частности, речь идёт о национальности водителя и других явно дискриминирующих факторах.