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Аккуратные водители в России будут платить за ОСАГО меньше

24 августа 2020, 06:34
Фото: https://pixabay.com/ru/
С 24 августа в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, позволяющие страховщикам использовать индивидуальный подход при расчётах тарифа. Аккуратным автовладельцам это позволит сэкономить на полисе.

Самостоятельность компаний ограничили верхней и нижней планкой, регулируемой Центробанком. По данным «Новых Известий», на стоимость полиса влияет участие в авариях, факты лишения прав и нарушения ПДД. При этом регулятор ввёл несколько критериев, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. В частности, речь идёт о национальности водителя и других явно дискриминирующих факторах.

Базовый тариф с начала действия новых правил расширился на 10 %. Для физлиц коридор находится в пределах 2471-5436 рублей. При этом зампред Банка России Владимир Чистюхин ранее уточнял, что для юридических лиц это показатель расширят на 20 %, для такси – на 30 %.

Ограниченным остаётся предельный размер максимальной премии.

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