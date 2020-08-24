Аккуратные водители в России будут платить за ОСАГО меньше

Самостоятельность компаний ограничили верхней и нижней планкой, регулируемой Центробанком. По данным «Новых Известий», на стоимость полиса влияет участие в авариях, факты лишения прав и нарушения ПДД. При этом регулятор ввёл несколько критериев, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. В частности, речь идёт о национальности водителя и других явно дискриминирующих факторах.
Базовый тариф с начала действия новых правил расширился на 10 %. Для физлиц коридор находится в пределах 2471-5436 рублей. При этом зампред Банка России Владимир Чистюхин ранее уточнял, что для юридических лиц это показатель расширят на 20 %, для такси – на 30 %.
Ограниченным остаётся предельный размер максимальной премии.