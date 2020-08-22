Кобзев: сплошной вырубки леса на Байкале не будет

Судя по действующему в России законопроекту, «Российские железные дороги» могут проводить массовые рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Это было нужно для того, чтобы расширить Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали. Когда стало известно, что компания намерена приступить к вырубке леса, местные жители обратились к Кобзеву с просьбой сохранить природу Байкала. Об этом сообщает irksib.ru.
Глава Приангарья поднял этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кобзев и глава государства решили, что нужно заключить меморандум между правительством Иркутской области и РЖД, где будут подробно приведены все ограничения и утвержден контроль самого процесса.
По словам Кобзева, цель – достичь баланса «между требованиями природоохранного законодательства, экономическими и экологическими интересами».
Теперь ответственность за все вопросы по охране природы ложится на компанию «РЖД», которая обязана построить очистные сооружения на железнодорожных станциях, очистить от бытовых отходов берега Байкала в центральной экологической зоне и установить камеры там, где будет вестись вырубка. Также перевозчик будет ответственным за восстановление леса и благоустройство природных памятников в Слюдянском районе.
Кобзев заверил, что теперь процесс вырубки лесов будет абсолютно прозрачным и открытым для людей. После того как удалось достичь всех договоренностей с РЖД, на Байкале больше не будет сплошных и массовых рубок.