Кобзев: сплошной вырубки леса на Байкале не будет

Судя по действующему в России законопроекту, «Российские железные дороги» могут проводить массовые рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Это было нужно для того, чтобы расширить Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали. Когда стало известно, что компания намерена приступить к вырубке леса, местные жители обратились к Кобзеву с просьбой сохранить природу Байкала. Об этом сообщает irksib.ru.