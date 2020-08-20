Жители Белгорода жалуются на цветение воды в Везёлке

В сообществе в соцсети «Белгород сейчас» одна из жительниц заметила, что на деньги, потраченные на проект парка злаковых в областном центре, можно было почистить реку. Представители мэрии заметили, что проблема — в цветении воды, которое происходит каждый год в течение нескольких месяцев.
В ответе администрации отмечается, что цветение с конца июля до сентября происходит из-за слабого течения реки. Цвет и свойства Везёлка меняет именно по этой причине, а не из-за паводков или наносов. Ежедневно сотрудники «Белгорблагоустройства» чистят реку от водорослей, заверили представители мэрии.