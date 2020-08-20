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Пятница встретит белгородцев кратковременными дождями и грозами

20 августа 2020, 11:52
Фото: pixabay.com
По данным региональных синоптиков, 21 августа в Белгородскую область снова вернётся прохлада.

В пятницу, 21 августа, в небе над регионом будет облачно с прояснениями. Ночью в Гидрометцентре существенных осадков не ожидают. При восточном и северо-восточном ветре до 10 метров в секунду в тёмное время суток воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

Утром и днём возможны небольшие дожди до 2 мм, местами с грозами. Термометры покажут 22–27 °С.

В областном центре небольшой дождь возможен уже к полуночи четверга. В пятницу в первой половине дня осадков не будет, но, когда солнце снова зайдёт за горизонт, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха днём — до +24 °С.

В Старом Осколе пятница будет пасмурной, но не дождливой. Воздух прогреется лишь до 22 градусов тепла.

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