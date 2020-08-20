Пятница встретит белгородцев кратковременными дождями и грозами

В пятницу, 21 августа, в небе над регионом будет облачно с прояснениями. Ночью в Гидрометцентре существенных осадков не ожидают. При восточном и северо-восточном ветре до 10 метров в секунду в тёмное время суток воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.