Эксперименты Минфина могут привести к снижению добычи нефти

Руководители «Зарубежнефти», «Татнефти», «Газпром нефти», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа считают, что «предлагаемые Минфином очередные фискальные изъятия противоречат поставленной задаче по обеспечению стабильности налоговой политики», – сообщает «Нефть и Капитал».
Отмечается, что нефтяникам обещали, что период стабильности налога на дополнительный доход будет продолжаться 5 лет. Только после этого проведут полный анализ его эффективности, и будут приняты дальнейшие решения. Однако прошло меньше двух лет, и Минфин хочет пересмотреть условия, мотивируя это «выпадением» доходов из бюджета. При этом не учитывается, что доходы «выпали» и у самих нефтяников, на которых обрушилась пандемия, резко снизившая мировые цены на нефть, так и не восстановившиеся до сих пор. А ведь есть еще договор о сокращении добычи ОПЕК+, если сюда добавить новые параметры НДД, то может произойти существенное сокращение инвестиций в нефтяную отрасль – до 2,5 трлн рублей.
Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что нельзя ухудшать условия налогообложения, пока цены на нефть не достигли нормального уровня. Также он отметил, что НДД показал себя эффективным механизмом стимулирования разработки трудноизвлекаемых нефтяных залежей. Если сейчас прекратить стимуляцию разработки таких месторождений, непременно снизится общий показатель добычи, что ударит по экономике России в целом.
В Министерстве финансов, по мнению Громова, решили залатать бюджетные дыры за счет нефтегазовой отрасли. «Минфин предлагает приостановить действие НДД и сохранить более понятный механизм НДПИ. Но, на мой взгляд, такая позиция контрпродуктивна для стратегического развития отрасли и экономики в целом», – подчеркнул Громов.
В свою очередь, экономист «БКС Премьер» Антон Покатович уверен, что подобные налоговые маневры отпугнут зарубежных инвесторов, желающих поддержать перспективные нефтяные проекты.
Напомним, эксперимент с НДД стартовал в 2019 году. Его суть в том, что налог снимается не с нефтяных объемов, а с денежного потока, при этом ставка – 50%. В настоящее время подобный режим налогообложения распространяется на 4 группы месторождений.
Как отметила исполнительный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова, НДД дает реальные данные по разрабатываемым месторождениям. Благодаря ему повышается общая добыча. Увеличение происходит за счет того, что вводятся в строй месторождения, которые раньше считались неперспективными.
Так, введение НДД стимулировало разработку новых нефтяных участков в НАО, ЯНАО и Восточной Сибири. До этого они не привлекали инвесторов, так как при стандартной схеме налогообложения показывали низкую рентабельность. Аналитики подсчитали, что НДД за 5 лет даст в федеральный бюджет почти на 200 млрд рублей больше, чем действующие налоги.