Эксперименты Минфина могут привести к снижению добычи нефти

Отмечается, что нефтяникам обещали, что период стабильности налога на дополнительный доход будет продолжаться 5 лет. Только после этого проведут полный анализ его эффективности, и будут приняты дальнейшие решения. Однако прошло меньше двух лет, и Минфин хочет пересмотреть условия, мотивируя это «выпадением» доходов из бюджета. При этом не учитывается, что доходы «выпали» и у самих нефтяников, на которых обрушилась пандемия, резко снизившая мировые цены на нефть, так и не восстановившиеся до сих пор. А ведь есть еще договор о сокращении добычи ОПЕК+, если сюда добавить новые параметры НДД, то может произойти существенное сокращение инвестиций в нефтяную отрасль – до 2,5 трлн рублей.