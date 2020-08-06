Семь станций проката электросамокатов появятся в Белгороде до конца августа

Для первой точки выбрали участок у обновлённого «Октября», для второй – район Соборной площади.
По мнению властей, такая сеть позволит горожанам и гостям Белгорода быстро и удобно добираться до ключевых мест. На первых семи точках установят 70 самокатов с фонарями, которые могут развивать скорость до 25 км/ч, пишет «Фонарь».
Стоимость поездки стартует от 40 рублей, причём в неё включены первые десять минут. За каждую дополнительную минуту снимается четыре рубля. Оставлять самокаты можно только на станциях, иначе с пользователя начнут снимать деньги до тех пор, пока он не выполнит это требование. Оплачивать поездки необходимо через приложение, а проконсультироваться можно будет по горячей линии.