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Семь станций проката электросамокатов появятся в Белгороде до конца августа

6 августа 2020, 11:21
Фото: https://pixabay.com/ru/
К 20 августа в областном центре запустят семь из 20 станций проката электросамокатов в рамках программы «Умный город».

Для первой точки выбрали участок у обновлённого «Октября», для второй – район Соборной площади.

По мнению властей, такая сеть позволит горожанам и гостям Белгорода быстро и удобно добираться до ключевых мест. На первых семи точках установят 70 самокатов с фонарями, которые могут развивать скорость до 25 км/ч, пишет «Фонарь».

Стоимость поездки стартует от 40 рублей, причём в неё включены первые десять минут. За каждую дополнительную минуту снимается четыре рубля. Оставлять самокаты можно только на станциях, иначе с пользователя начнут снимать деньги до тех пор, пока он не выполнит это требование. Оплачивать поездки необходимо через приложение, а проконсультироваться можно будет по горячей линии.

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