Семь станций проката электросамокатов появятся в Белгороде до конца августа

Стоимость поездки стартует от 40 рублей, причём в неё включены первые десять минут. За каждую дополнительную минуту снимается четыре рубля. Оставлять самокаты можно только на станциях, иначе с пользователя начнут снимать деньги до тех пор, пока он не выполнит это требование. Оплачивать поездки необходимо через приложение, а проконсультироваться можно будет по горячей линии.